Cette boisson détox au réveil améliore la digestion et embellit la peau, un seul ingrédient suffit

Cette boisson très rapide à préparer est la meilleure pour notre métabolisme. Elle est en particulier bénéfique pour les femmes.

Au quotidien, quelques petits gestes détox peuvent nous faciliter la vie, sans que nous ayons besoin de passer tout notre temps à la salle de sport. Faire 6 000 pas par jours, s'éloigner des écrans ou encore manger équilibré sont autant d'habitudes simples qui nous permettent de nous sentir mieux dans notre corps.

Mais si le bien-être passe par notre assiette, il dépend aussi des liquides que nous buvons tous les jours. Alors que l'excès de sodas, de café et d'alcool peut s'avérer dangereux, certaines boissons peuvent, elles, être très bénéfiques pour notre organisme. Profitable en été comme en hiver, l'une d'elles est consommée dans les pays orientaux, comme la Chine, depuis des centaines d'années.

© Pixel Shot-Adobe Stock

Les Chinois en boivent quotidiennement, surtout au réveil, car elle améliore la digestion, booste l'élimination des calories, entretient le grain de la peau ainsi que la qualité des cheveux. Elle permet aussi de détendre les vaisseaux sanguins et donc de réduire les risques de crampes et d'hypertension. Ici, on ne vous parle pas de thé, de jus, ni de toute autre concoction, mais bien d'eau chaude, sans rien d'autre !

L'eau chaude a donc de nombreux effets positifs pour le métabolisme en général, et en particulier sur celui des femmes. En effet, à cette température, elle a aussi les capacités de faire diminuer les douleurs de règles en soulageant les muscles de l'abdomen ainsi que les contractions liées aux menstruations.

Mais finalement, quelle température se cache vraiment derrière le mot "chaude" ? Dans l'énergétique traditionnelle chinoise, il est conseillé de la boire à environ 37 °C, c'est-à-dire à la température du corps, pour ne pas provoquer de choc thermique. Cependant, il est recommandé de faire attention avant d'avaler de ce liquide : une eau trop chaude peut endommager les tissus de l'œsophage et brûler la langue. La petite astuce pratique pour obtenir la bonne température est de mélanger un demi-verre d'eau tiède avec un demi-verre d'eau bouillante, que vous aurez fait chauffer préalablement.