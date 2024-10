Personne n'y pense, c'est pourtant ce qu'il faut faire quand on se réveille en pleine nuit - les experts sont formels

Une spécialiste du sommeil donne ses meilleurs conseils pour se rendormir après une insomnie. Certains pourraient paraître contre-intuitifs, mais ils fonctionnent !

Se réveiller en plein milieu de la nuit sans réussir à se rendormir est sûrement l'une des sensations les plus désagréables. Tourner dans son lit, compter les moutons ou faire des exercices de respiration sans que rien ne fonctionne peut vite s'avérer désespérant. Naturellement, les experts du monde entier se sont penchés sur la question pour nous aider à retomber dans les bras de Morphée le plus facilement possible.

La spécialiste du sommeil Lisa Artis a mis au point quelques stratégies infaillibles pour lutter contre une insomnie passagère. La première, et certainement la plus connue, est de ne surtout pas allumer la télévision ou son téléphone. "Se livrer à des activités stimulantes, comme consulter ses courriels, parcourir les réseaux sociaux ou regarder un programme de télévision, peut rendre difficile la relaxation et l'endormissement", a-t-elle expliqué au journal The Mirror. En effet, la lumière bleue des écrans peut bloquer la production de mélatonine, l'hormone du sommeil.

La Britannique a par ailleurs rappelé que toutes les sources de lumières peuvent être nocives pour le sommeil. Elles envoient en réalité un signal trompeur au cerveau qui pense que le jour est déjà levé et qu'il est normal d'être éveillé au milieu de la nuit. Pour éviter cela, la spécialiste déconseille fortement d'allumer la lumière principale de la pièce.

Cependant, il y a une petite subtilité. Ne pas allumer la lumière ne veut pas dire ne rien faire dans son lit. Lisa Artis révèle en effet qu'il est préférable de se lever si on est réveillé depuis plus de 20 minutes. "Rester au lit peut créer une association entre l'éveil et votre environnement de sommeil, rendant encore plus difficile l'endormissement à l'avenir", a précisé l'experte.

Au lieu de regarder un écran, Institut National du Sommeil et de la Vigilance recommande de sortir du lit pour faire une activité calme, comme écrire quelques lignes ou lire un livre. Il conseille aussi de se retenir de regarder l'heure autant que possible, pour éviter de mettre le cerveau dans un état de stress qui l'éveillerait encore plus. Après une petite activité calme, retourner se coucher quand on se sent somnolant sera beaucoup plus simple.