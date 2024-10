"C'est la clé pour se remettre rapidement du changement d'heure", cette experte du sommeil révèle l'erreur à éviter absolument

Le changement d'heure a lieu dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 octobre. Voici un conseil idéal pour s'adapter rapidement et ne pas succomber à la déprime de l'hiver.

C'est pour ce week-end ! Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 octobre 2024, nous passerons officiellement à l'heure d'hiver. Plus concrètement : à trois heures du matin, il ne sera que deux heures. Les Français pourront donc dormir une heure de plus dimanche. Une bonne nouvelle pour récupérer un peu de sommeil. Mais les réjouissances seront de courte durée puisqu'avec l'heure d'hiver, viennent aussi l'obscurité tardive du matin et du soir et la déprime. Le manque de luminosité et de soleil peut durement affecter le moral de nombreux Français.

Pour surmonter plus facilement le changement d'heure, une habitude doit impérativement être prise dès le premier jour. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est assez simple à adopter : il ne faut absolument rien changer la nuit qui précède le changement d'heure ! Les adultes et les enfants pourraient avoir le réflexe de se coucher plus tard samedi, car ils savent qu'ils pourront profiter d'une heure de sommeil supplémentaire. Ce n'est pas vraiment une bonne idée ! Charlotte Cadic, spécialiste du sommeil chez Ikea, confirme : "En été comme en hiver, il faut se forcer à se coucher toujours à la même heure pour ne pas créer de dette de sommeil. C'est la principale clé pour se remettre rapidement du changement."

Pour continuer à se coucher à la même heure, l'experte du sommeil conseille une chose très importante : s'en tenir à une routine bien établie. Faire les mêmes rituels chaque jour aide notre cerveau à se détendre et à atteindre un sommeil profond et réparateur. Qu'il soit 20h, 21h ou 22h à la pendule, conservez votre rythme et votre organisation du soir. Voici quelques habitudes simples qui peuvent aider notre corps à se détendre : "Pas d'écran dans les deux heures avant le coucher, mais plutôt des activités relaxantes comme de la lecture ou un bain chaud. L'important, c'est de faire comprendre au cerveau que c'est le moment d'aller se coucher", conseille Charlotte Cadic.

Il est également possible d'équiper son logement de lumières adaptatives, qui imitent le coucher de soleil et qui mettent le corps dans une disposition favorable à l'heure du coucher. La spécialiste de la marque suédoise recommande enfin de réduire au maximum le stress au lever : "Vous pouvez par exemple anticiper la tenue que vous allez porter le lendemain." Cette technique permet de commencer la journée sereinement.

Et pour les enfants ? La question des rituels est d'autant plus importante pour les jeunes enfants. Le changement d'heure n'étant pas naturel, il n'est pas intuitif pour eux. Ils vont cependant remarquer que le soleil se lève plus tard, et qu'il est déjà couché lorsqu'ils sortent de la crèche ou de l'école, ce qui n'était pas le cas la veille. Leur expliquer le principe du changement d'heure tout en leur donnant le dîner, en les douchant et en les couchant à l'heure habituelle, les aidera à vivre la transition de manière fluide et sereine.