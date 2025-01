Je suis mariée depuis 35 ans et cette habitude très critiquée a sauvé mon couple

En France, seulement 10 % des couples ont cette habitude au quotidien. Elle est pourtant reconnue pour mettre fin à de nombreux conflits.

Comment entretenir la flamme au bout de plusieurs dizaines d'années ? C'est l'une des grandes questions qui taraude la plupart des couples. Éprouvés par le temps, beaucoup s'enferment dans la routine, au point de ne plus se parler, voire de ne plus se supporter.

Interrogée par le magazine People, Barbara Corcoran, la présentatrice de l'émission américaine Shark Tank, a partagé la solution miracle qu'elle a adoptée il y a une quarantaine d'années et qui a sauvé son couple. Évoquant la longévité de son mariage, elle explique qu'elle est parfois très fatiguée, et qu'elle n'a aucune envie de discuter avec son époux. "Je mène une vie très chargée. J'ai une grande famille et beaucoup d'amis que je reçois souvent… Donc ce dont j'ai besoin plus que tout, c'est de répit." Pour éviter les conflits inutiles qui pourraient fragiliser son union avec son conjoint, l'Américaine a donc décidé de faire chambre à part.

Depuis 35 ans, elle n'a jamais partagé de chambre conjugale avec son mari. Pourtant, cela ne l'empêche pas de vivre des moments de complicité et d'intimité avec lui. "Si je veux passer du temps avec lui, je vais dans le salon. Je l'invite aussi parfois à dormir avec moi dans ma chambre. Rien n'est figé", confie-t-elle. Avoir deux chambres séparées offre à Barbara Corcoran et à son mari la possibilité de passer du temps de qualité ensemble lorsqu'ils en ont envie. Cela leur permet également de garder un espace privé où ils peuvent s'isoler pour retrouver calme et repos s'ils en ont besoin.

Alors qu'une étude américaine a révélé qu'un tiers des Américains feraient chambre à part, cette question a toujours été un sujet tabou en France. Certains couples pensent en effet que dormir séparément pourraient provoquer un sentiment de déconnexion émotionnelle entre leurs deux partenaires. Pourtant, cette pratique tristement surnommée "divorce du sommeil" est déjà reconnue par les experts pour ses nombreux bienfaits. Elle permet entre autres d'éviter les ronflements, l'insomnie, les horaires de sommeil décalés ou encore l'agitation de l'autre.

Interrogée par le National Geographic, la professeure spécialisée dans les relations amoureuse Tami Shadduck a confirmé qu'avoir deux chambres séparées ne comporte pas de risque. "Quand on dort, on dort, et l'intimité ne se construit pas quand vous êtes inconscient", rappelle-t-elle. "L'intimité se crée dans un million de petits moments lorsque vous êtes éveillé."