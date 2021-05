Bon plan LEGO Star Wars  : une promo de -20% pour "May the 4th"

BON PLAN MAY THE 4TH. La journée dédiée aux fans de Star Wars permet chaque année de disposer de belles promotions sur certains sites spécialisés. La Fnac et d'autres revendeurs proposent notamment plusieurs réductions sur différents sets de construction LEGO pour les petits et grands enfants.

Si vous êtes un fan de la série de films Star Wars, il est hautement probable que vous connaissiez la journée "May the 4th". Comme son nom l'indique, cette date du 4 mai est l'occasion pour les afficionados de la "Guerre des étoiles" de se retrouver et de partager autour de leur passion commune. Elle est également une belle opportunité pour réaliser de bonnes affaires, puisque de nombreuses enseignes bradent leurs prix pour la journée. C'est notamment le cas de la Fnac et de plusieurs revendeurs qui proposent plusieurs promotions, notamment sur les sets LEGO Star Wars.

20% de remise immédiate sur une trentaine de références

Que vous ayez aimé la dernière trilogie Star Wars ou non, vous trouverez certainement votre bonheur parmi les nombreux sets LEGO actuellement en promotion sur le site de la Fnac. Plusieurs sets sont disponibles afin que vous puissiez assembler vos scènes et vaisseaux préférés issus de l'univers Star Wars. Notez également que certains sets sont fournis avec des personnages afin de remettre en scène les meilleurs moments des films.

Le x-wing fighter™ de luke skywalker Fnac 49,99 € 39,99 € Voir

Amazon 49,99 € Voir

La Redoute 52,19 € Voir

Cdiscount 59,90 € Voir

Tie fighter™ impérial Fnac 39,99 € 31,99 € Voir

Amazon 39,99 € 36,99 € Voir

Cdiscount 39,99 € 36,99 € Voir

La Redoute 48,97 € Voir

75299 Conflit à Tatooine 75299 Amazon 29,99 € 23,99 € Voir

Fnac 29,99 € 23,99 € Voir

Cdiscount 51,52 € 29,99 € Voir

La Redoute 38,97 € Voir

Le Mandalorien et l'enfant Amazon 19,99 € 15,99 € Voir

Cdiscount 31,66 € 16,75 € Voir

Fnac 19,99 € 16,99 € Voir

La Redoute 23,59 € Voir

On y trouve également de superbes répliques de célèbres casques de la saga, qui feront une magnifique décoration dans votre maison ou appartement. Qu'il s'agisse de Dark Vador, des Scout Troopers ou Stormtroopers, vous avez le choix, mais tous ne sont pas concernés par les promotions actuelles pour la journée spéciale May the 4th. Ils restent cependant un choix de cadeau idéal si vous voulez faire plaisir à un fan de Star Wars.

Casque de stormtrooper™ Amazon 59,99 € 47,99 € Voir

Fnac 59,99 € 47,99 € Voir

Cdiscount 90,26 € 49,99 € Voir

La Redoute 50,39 € Voir

LEGO® Star Wars™ 75304 Le Casque de Dark Vador™ Amazon 69,99 € Voir

Cdiscount 98,63 € 69,99 € Voir

Fnac 69,99 € Voir

Notez que ces promotions n'auront lieu que durant ce mardi 4 mai, afin de coller avec la journée spéciale Star Wars "May the 4th". Passée cette date, il est probable que les références citées reviennent à leur tarif de base. Ne tardez donc pas trop si vous souhaitez célébrer cette journée spéciale avec un set LEGO en promotion. Les prix évoqués peuvent également évoluer en fonction des stocks disponibles ou de l'actualité.