Dans les coulisses de l'As d'or, l'Oscar des jeux de société

Depuis 1986, le Festival international des jeux de Cannes est la Mecque des joueurs de jeux de société. Moins médiatique que le Festival de Cannes, ce dernier n'en délivre pas moins l'un des prix les plus prestigieux du monde ludique : l'As d'or - Jeu de l'année. L'Internaute vous dévoile ses secrets..

Il n'y a pas que le cinéma qui enflamme le palais du Festival de Cannes. De 10 000 festivaliers lors de la première édition en 1986 à plus de 110 000 lors de sa dernière édition physique en 2020 (en 2021 à cause de l'épidémie le salon a été annulé et la remise des prix à eu lieu en visioconférence), le Festival international des jeux de Cannes n'a cessé de croître.

Créé en 1988, le prix de l'As d'or a évolué avec le temps, aussi bien au niveau du jury que du processus de sélection. En 2005 le prix a fusionné avec celui du " Jeu de l'année" pour devenir L'As d'or - Jeu de l'année. Quelle est la place de ce prix prestigieux dans l'écosystème du monde ludique ? Qui compose le jury et comment juge-t-il les centaines de jeux créés chaque année ? Autant de questions auxquelles nous allons essayer d'apporter des réponses.

Une sélection drastique

Pour pouvoir prétendre à l'As d'or, il faut qu'un jeu soit sorti en France au cours de l'année et ne soit pas ni une réédition, ni une extension. " Ce qui nous intéresse ce sont les jeux qui sortent pour la première fois en français sur le marché Français. Aussi bien une création qu'une localisation", explique Olivier Reix, membre du jury.

Les membres du jury de l'édition 2022 du Festival International des Jeux de Cannes © Festival International des Jeux de Cannes

Corollaire d'un marché dynamique, chaque année, plus de 450 jeux sont éligibles à l'As d'or tous les ans. Cette année le jury a testé 450 jeux pour n'en garder que 12, répartis en 4 catégories. " Les neuf jurés jouent à un maximum de jeux chacun de leur côté. On essaye que chaque jeu soit testé par au moins deux membres. Nous avons un fichier Excel partagé pour suivre l'avancement des tests. Ceci nous permet de nous assurer que nous testons tous les jeux et qu'aucune boîte n'est abandonnée. Comme dans tout processus de test, assez vite des jeux émergent, on distingue trois annotations : indiscutable, pourquoi pas et aucune chance. Très vite, on écrème ceux qui tombent dans la troisième catégorie et on se concentre sur les deux autres et on raffine cette sélection tout au long de l'année. Les 50 à 60 jeux qui ont retenu notre attention sont testés par l'ensemble du jury. Sur certains jeux, j'ai pu faire jusqu'à 30 parties et sur d'autres seulement 2 ou 3", explique Olivier Reix.

Le jury est composé de représentants de tous les horizons ludique : presse généraliste et spécialisée, boutiques, ludothèque, café jeux. Ses membres communiquent tout au long de l'année. Les réunions physiques sont assez rares, même en dehors de périodes de pandémie. Une première plénière à lieu à l'occasion du festival Paris est ludique. Trois semaines avant la délibération, les neuf membres se retrouvent pour un week-end pour affiner la liste et s'assurer d'avoir toutes les cartes en main pour le moment des délibérations. " Nous ne jouons pas forcément tous ensemble: il n'y a pas beaucoup de jeux qui se jouent à 9. L'idée est d'être isolé pour un week-end et de se concentrer sur les jeux que nous avons short listés. Heureusement, sur les bons jeux, il y a assez souvent un consensus", analyse encore Olivier Reix.

Depuis 2017 il y a une tendance qui s'impose avec les jeux de type escapes games

Officiellement les critères de sélection sont : originalité, créativité, innovation, qualité de conception, esthétique, règles sans failles et plaisir du jeu. À ceux qui pourraient s'étonner de ne pas voir la rejouabilité parmi ces critères, Olivier Reix explique: " Dans l'absolu, on a évidemment envie de vouloir jouer plusieurs fois à un jeu. Mais depuis 2017, il y a une tendance qui s'impose avec les jeux de type escapes games. Unlock est le fer de lance de cette catégorie. Alors certes, ce type de jeu n'est pas rejouable, mais ils offrent une expérience unique et géniale. Il en est de même pour les jeux d'enquête comme Sherlock Holmes Détective Conseil".



Comme pour le cinéma, nous assistons à l'essor des franchises

Chaque membre du jury a ses propres critères plus ou moins subjectifs. Olivier Reix confie n'apporter aucune importance au prix du jeu - mais il semble évident que pour les membres représentant les boutiques de jeux que ce critère est important.

Les 12 jeux nominés en 2020 © Festival International des Jeux de Cannes

Pour l'expert, perdre ou gagner une partie n'a aucune incidence sur la note. En revanche, les premières impressions sont cruciales, et il peut être dramatique pour un jeu d'avoir un livret de règles qui ne soit pas au niveau. " Après 20 ans de jeux, je suis devenu assez exigeant. Si on ne comprend pas les règles à la lecture, surtout pour un jeu simple, alors c'est rédhibitoire", ajoute Olivier Reix.

Si les extensions et rééditions de jeux ne sont pas éligibles, tant que les règles sont nouvelles et originales, il est possible qu'un jeu sous licence rentre dans les critères de sélection. " Comme pour le cinéma, nous assistons à l'essor des franchises ces dernières années - pour s'appuyer sur une marque connue et appréciée des joueuses et joueurs. Si l'on compare Unlock, chaque nouveau jeu à le même mécanisme, donc c'est éliminatoire. Par contre, 7 Wonders revient avec un jeu 7 Wonders Architecte et propose une mécanique de jeu complètement nouvelle - et donc une expérience de jeu originale. Nous avions eu le même coup de cœur pour Dragonimo qui s'appuyait sur la licence de Kingdomino et en reprenait les marqueurs du domino et l'univers graphique, mais repensé brillamment pour un public d'enfants", explique Olivier Reix.

Cérémonie de remise des prix en 2020 au Palais du Festival de Cannes © Festival International des Jeux de Cannes

Si le nombre de jeux nominés reste stable avec 12 jeux, les catégories sont passées de 3 à 4. Pour Olivier Reix, cette évolution était nécessaire pour donner plus de lisibilité aux différents prix. " Initialement l'As d'or avait 12 catégories, mais c'était incompréhensible, nous avons recentré à 3 prix. Enfant, clair pour tout le monde. Tout public, là aussi très lisible. Et Expert, c'est cette catégorie un peu bâtarde qui manquait de clarté. En effet, un jeu un peu avancé peut avoir une mécanique un peu plus complexe qu'un jeu tout public sans être vraiment pour les experts, qui préfèrent des jeux complexes et aux parties souvent très longues. C'est pourquoi nous avons introduit cette année la catégorie Initiés qui répond à la cible des joueurs plus qu'occasionnels".

Un label comme l'As d'or est un gage de qualité qui permet d'orienter ses choix.

Pour Gautier Althaus, responsable des relations publiques et acheteurs de jeux chez Philibert - boutique spécialisée en ligne - l'As d'or est un prix incontournable : " C'est le prix ayant la plus grande renommée en France. La plus grosse aura médiatique avec une couverture non seulement dans la presse spécialisé mais aussi dans la presse quotidienne et nationale. Pour nous, en tant que site d'e-commerce spécialisé, c'est un prix qui permet d'amener de nouveaux clients. En effet, certains jeux ne sont pas disponibles en grande surface ou chez Amazon". Dès l'annonce des sélections, l'aura indéniable du prix provoque un engouement pour les 12 jeux en lice, engouement qui atteint son paroxysme le week-end qui suit l'annonce des lauréats.

Thierry Przybyla - Responsable de l'e-boutique Black Book (jeux de rôle, jeux de société, accessoires) explique: " La sélection de l'As d'or est une excuse parfaite pour mettre en avant ces 12 jeux. Nous nous appuyons sur la légitimité du prix pour mettre en avant un article complet sur la sélection via un encart sur notre site Web, doublé d'un envoi de newsletter à nos abonnés. On communique à nouveau une fois que les lauréats sont connus, c'est un vrai supplément d'âme pour un jeu que d'obtenir l'As d'or".

Le public acclame le grand prix en 2020 © Festival International des Jeux de Cannes

Patrice Boulet, cofondateur et cogérant des éditions Iello, explique que le secteur étant en pleine croissance, avec un nombre de nouveautés qui ne cesse de croître, qu'il devient difficile pour les revendeurs et les consommateurs de faire leurs choix. " Un label comme l'As d'or est un gage de qualité qui permet d'orienter ces choix. Tous les jeux nominés profitent d'un boost. Tout le secteur ludique : consommateur, revendeur & magasins ont besoin que les membres du jury dénichent des jeux peut être passés sous le radar".

L'éditeur ajoute: " Depuis décembre 2019, nous voyons des catalogues de Noël - ces fameuses bibles des grandes enseignes - qui mettent en avant les jeux primés à L'As d'or.

Sur une ou plusieurs pages. C'est une mise en avant auprès du grand public qui est une vraie reconnaissance du travail de toute la chaîne ludique. C'est aussi un label qui commence à être scruté dans le monde entier. Par exemple, notre jeu Little Town, sélectionné en 2020 à L'As d'or, a gagné de la visibilité à l'international; ça permet de décider des éditeurs étrangers à acheter la licence pour localiser et distribuer le jeu chez eux. On n'a certes pas l'assurance d'une razzia au niveau d'un Goncourt, mais c'est un boost indéniable, surtout sur les jeux les plus grand public".

Il y a une malédiction: le jeu qui obtient l'As d'or de l'année est souvent en rupture de stock

Une fois les lauréats connus, les acteurs redoubleront d'effort pour communiquer auprès de leur public habituel mais aussi auprès du grand public. " Un de nos objectifs de croissance est de faire découvrir notre existence aux joueurs grand public et occasionnels. Qu'ils s'habituent aux boutiques de jeux spécialisés et délaissent Amazon et Leclerc. La communication autour de l'As d'or est un moment où nous investissons en achat d'espace publicitaire sur Facebook, Google et autres plateformes publicitaires", conclut Gautier Althaus.

Ce dernier ne craint qu'une chose, la malédiction de la pénurie: " Il y a une malédiction assez récurrente, le jeu qui obtient l'As d'or de l'année est souvent en rupture de stock au moment de l'annonce. Alors cette année avec les difficultés en approvisionnement le risque peut être plus grand encore".

Plus de 110 000 visiteurs arpentent les allées du salon, et rendent visite aux 300 stands où se trouvent plus de 5 000 professionnels prêts à faire des démonstrations de milliers de jeux. Le grand palais est plein pour assister à la cérémonie de remise des prix. Tout ceci ne serait pas possible sans le travail des nombreux employés du festival international du jeu de Cannes. Travail qui est coordonnée par la chef de projet du festival : Maelle Johnson. Pour l'internaute elle revient sur le point d'orgue de cet évènement : la cérémonie.

" Les médias et les spectateurs s'intéressent de plus en plus au prix de l'As d'or. Le nombre d'interactions sur les réseaux sociaux ne cesse de croître. L'an passé, à cause du Covid-19, nous avons dû réaliser la cérémonie de remise des prix en ligne et en moins de 24h la vidéo à engrangé plus de 34 000 vues sur notre compte Facebook. Cette année, les contraintes sanitaires contraignent nos animateurs d'Es-tu game ? à rester au Canada. Nous avons donc Martin Vidberg et Simon Murat qui seront leurs émissaires pour présenter le show qu'ils ont conçu. Nous travaillons par cycle de 3 à 4 ans avec des animateurs pour garder les cérémonies les plus dynamiques possible. Chaque année dès l'été nous commençons à travailler sur le concept de la cérémonie, nous discutons du budget de la cérémonie et travaillons main dans la main tout au long de l'édition. La cérémonie est le point d'orgue du festival, même si l'enveloppe budgétaire du salon a été impactée par la pandémie, celle allouée à la cérémonie est intacte. Et dès octobre, nous avons des réunions régulières sur la mise en scène et tous les besoins spécifiques. Et tout s'accélère en aux alentours du 20 janvier quand la liste des nominés est connue. Certains sketchs sont alors finalisés pour prendre en compte les particularités de la liste".

Les équipes du festival, après une édition annulée par la pandémie, sont pleines d'espoir pour cette première édition dans le monde du "pas complètement après". " Nous avons mis en place un protocole sanitaire validé à la fois par la préfecture et par l'ARS. D'après les réseaux sociaux le public à hâte de revenir et les éditeurs sont eux aussi très en attente de cette reprise du festival, tous les stands ont été vendus, malgré la non venue d'Asmodée. Nous sommes prêts et attendons les retrouvailles avec le public ludique avec impatience", conclut Maelle Johnson.

Les jeux historiques comme le Bridge et le Scrabble sont encore bien représentés, la part des jeux de plateaux et jeux de rôle a pris une nouvelle dimension à l'image du marché ludique. Le groupe Suédois Embracer a racheté, en 2022, Asmodée, le leader Français du jeu de société pour la coquette somme de 3 milliards d'euros. Preuve s'il en était besoin du dynamisme de ce marché.