Combien de temps mettrez-vous à trouver le tigre dans cette image ? Partagez votre résultat !

Si vous réussissez ce test visuel, votre ophtalmo vous donnera sans doute 10/10 aux deux yeux. Mais serez-vous plus rapide que les autres ?

Si vous aimez les défis visuels et les illusions d'optique, ce nouveau test qui circule sur les réseaux sociaux est sans doute fait pour vous. Dans ce superbe paysage de collines verdoyantes d'Asie, un tigre a élu domicile et se prélasse sous vos yeux. Mais vous mettrez sans doute un certain temps à le repérer. A la rédaction de Linternaute, la moyenne constatée a été établie à 20 secondes, ce qui est déjà très long !

Vous êtes prêt ? Essayez de localiser le tigre caché dans cette image. Si vous êtes un maître des tests visuels, déclenchez votre chrono et prenez-vous au jeu pour découvrir si vous êtes plus rapide que nous. N'hésitez pas à cliquer sur l'image pour zoomer.

Il est assez rare de trouver la réponse à un test de ce genre en un coup d'oeil ou même en regardant l'image simplement. Il est souvent nécessaire de prendre du temps pour observer en profondeur chaque élément. Les vrais amateurs conseillent même de découper le visuel proposé en sections, à explorer une à une dans le détail.

Alors, avez-vous réussi à voir le tigre dissimulé dans ce paysage et surtout combien de temps cela vous a-t-il pris ? Partagez votre chrono sur notre Facebook et défiez vos amis pour voir si à leur tour, ils feront mieux que vous ! Cliquez ici pour partager votre score.

Si vous n'avez pas trouvé la solution, sachez que le félin se trouve en bas à gauche de la photo, à distance égale entre le tronc de l'arbre au premier plan et le bord gauche de l'image. Voici la solution du test.

Le saviez-vous ? Au début du XXe siècle, environ 100 000 tigres régnaient sur les forêts d'Asie, dans les forêts tropicales, les mangroves et les marécages. Mais au fil des décennies, leur condition s'est fortement dégradée. Le braconnage provoqué par la fascination que le tigre suscite chez les hommes, un puissant trafic international, mais aussi la déforestation massive qui va le priver de ses proies, vont faire chuter drastiquement la population du plus grand félin du monde. Celle-ci a été estimée en 2010 à seulement 3200 individus. Mais les efforts politiques et environnementaux ont permis d'enrayer le phénomène : en 2016, ce sont 3900 animaux qui ont été comptabilisés avec des effectifs se renforçant en Inde, au Népal ou en Russie. Un autre comptage a même estimé la population de tigres entre 3726 et 5578 individus.