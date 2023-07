Seuls 1% des joueurs ont réussi... Saurez-vous repérer le perroquet dans ce champ de fleurs ?

Un petit perroquet se cache sur cette image d'un champ coloré de fleurs. Saurez-vous le trouver et ainsi faire mieux que 99% des joueurs qui ont tenté leur chance ?

Seuls 1 % des courageux joueurs à avoir tenté leur chance ont réussi à percer le mystère de ce puzzle visuel, proposé sur le site Depor. Cela peut sembler facile au premier regard, mais plus vous fixerez l'image, plus vous comprendrez pourquoi si peu ont réussi à crier victoire.

L'image représente un champ de fleurs, semblables à des oeillets. Au milieu de ce paysage bucolique et coloré, se cache pourtant un intrus bien visible : un perroquet. Votre mission est simple : le débusquer et dénicher cet oiseau dissimulée parmi les fleurs. Vous êtes prêts ? Voici l'image :

La photo a été prise visiblement en fin de journée et l'omniprésence des teintes rouges et orangées mais aussi du vert du champ complique sérieusement la donne. Elle trouble notre vision et perturbe notre capacité à cerner les détails et contrastes de cette image.

Besoin d'un petit conseil et de quelques indices pour trouver ? Commencez par scruter attentivement les petits détails entre les fleurs, passez les fleurs au peigne fin en commençant par une zone précise de l'image puis balayez-la de gauche à droite et de haut en bas. Une forme particulière pourrait bien attirer votre attention.

Alors, avez-vous réussi à repérer ce perroquet bien seul dans ce champ de fleurs rouges ? Non ? Il est temps de passer à la grande révélation et de vous donner la solution. Le perroquet a été cerclé de rouge pour vous aider à le trouver sur l'image ci-dessous.

Le perroquet est bien visible à gauche de l'image mais la couleur de son plumage rendait la tâche particulièrement corsée. Vous pouvez partager facilement votre avis et votre performance sur notre page Facebook ou en cliquant sur le bouton ci-dessous.