Quel cocktail de fruits est différent des autres ? Faites vite, vous n'avez que 15 secondes pour le découvrir

Quoi de mieux qu'un bon cocktail de fruits pour se désaltérer en plein été ? Mais attention, un d'entre eux est différent des autres. Saurez-vous le repérer sur l'image en moins de 15 secondes ?

L'été est bien installé, la chaleur aussi et quoi de mieux pour se désaltérer qu'un bon cocktail de fruits ? Cela tombe bien, c'est justement le thème du petit jeu que nous vous proposons. Pas de question de dosage, de saveurs à deviner ou de fruits à mixer ici mais simplement un petit challenge d'observation et de rapidité. Le temps est limité car le jeu serait un peu trop simple sinon : 15 secondes, c'est le temps qu'il ne faut pas dépasser pour réussir ce défi.

Les règles sont simples : un seul cocktail est différent des autres. Saurez-vous le repérer en 15 petites secondes ? Vous êtes prêt à déclencher le chrono ? C'est parti, voici l'image :

Les jeux d'observation et de réflexion sont un excellent moyen de faire travailler votre vue mais aussi votre cerveau et votre capacité de concentration... même en vacances et sous une forme plus ludique que le reste de l'année. Un conseil : observez chaque détail : la forme du verre, le volume de liquide, la couleur, la forme de la paille... Voici de beaux indices pour trouver la solution ! Soyez méthodique en commençant par un rapide scan de l'ensemble de l'image avant de repasser en détails sur chaque partie.

Top, le temps est désormais largement écoulé ! Bravo à vous si vous avez trouvé la solution dans le temps imparti. C'est désormais le moment de vous donner la solution. La voici :

Eh oui, ce cocktail est différent des autres, regardez bien : la paille n'est pas de la même couleur que les autres. Vous aviez trouvé ? Bravo, vous pouvez désormais partager votre performance et défier vos amis sur notre page Facebook ou en cliquant sur le bouton ci-dessous.