Elle est bien cachée... Débusquez la fraise unique qui se cache sur cette image !

Saurez-vous trouver en quelques secondes seulement la fraise différente des autres sur cette image ?

C'est la saison des fraises et c'est justement le thème de ce petit jeu d'illusion d'optique que nous vous proposons aujourd'hui. Sur cette image gourmande, ont été placées de nombreuses fraises accompagnées de leurs versions miniatures. Et si elles vous paraissent toutes identiques, une d'entre elles comporte une grosse différence.

Ce petit jeu, à l'ambiance enfantine, est plus redoutable qu'il n'y paraît. La répétition du même motif et le fond blanc peut troubler votre cerveau et gêner vos capacités d'observation et de concentration. Et pour corser le tout, nous allons limiter le temps imparti : 10 secondes seulement sont nécessaires pour remplir ce petit défi.

Rassurez-vous, la fraise différente est bel et bien reconnaissable visuellement. Ce n'est pas pour autant une fraise OGM mais elle a une particularité par rapport aux autres. Une fois que vous l'aurez trouvé, vous ne verrez plus qu'elle ! Vous êtes prêt ? C'est parti !

Vous avez trouvé ? Bravo car le défi n'était pas facile cette fois. N'hésitez pas à commenter votre performance et à défier vos amis en partageant cet article via le bouton rouge plus bas.

En attendant, il est temps de passer à la solution : voici où se cachait cette fameuse fraise ! L'image est ci-dessous et la fraise "unique" est entourée pour vous aider à la retrouver.

Eh oui, elle était là, avec ses petits yeux verts, dignes de films catastrophe. S'agirait-il de la première fraise produite sur Mars ? Toujours est-il qu'elle était bien visible parmi les autres... à condition d'avoir l'oeil !