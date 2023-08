Vous avez 10/10 aux deux yeux si vous parvenez à repérer le tigre caché dans un troupeau de zèbres en moins de dix secondes

Un défi vous est lancé : saurez-vous trouver le tigre dissimulé parmi les zèbres dans cette énigme diaboliquement astucieuse ?

Le week-end du 15 août se profile à l'horizon alors quoi de mieux qu'un jeu sacrément ... difficile ? Aïe. Oui, nous n'avons pas été très sympa avec vous. On s'est dit que vous auriez un peu plus de temps que d'habitude et nous avons cherché un jeu qui va vous faire regretter les commentaires que vous avez laissés sur nos précédents jeux : "trop facile", "tout le monde y arrive", "je n'y crois pas tellement je l'ai trouvé rapidement". Ah bon ? Et bien testez-vous sur ce jeu alors !

L'image ci-dessous montre des dizaines de zèbres blancs et noirs courant dans les plaines. Mais il y a aussi un prédateur qui a été subtilement camouflé dans cette image sur le thème de la faune. C'est un tigre. Arriverez-vous à le trouver? Un conseil : vous pouvez cliquer sur l'image pour l'agrandir et ainsi mieux la voir. Nous pensons que cela sera nécessaire... Si vous êtes prêt, enclenchez votre chronomètre car vous avez 10 secondes. Et pas une de plus.

Cela peut sembler simple de dénicher un tigre sur une photo peuplée de zèbres et de prairies, mais cette énigme est plus complexe qu'elle n'y paraît. Les tigres sont célèbres pour leur pelage orange et noir, mais nous avons astucieusement intégré un tigre blanc à l'environnement. Avez-vous réussi à battre le chrono et à découvrir le tigre caché ? Voici la solution.

L'une des astuces pour résoudre ce type de défi est de diviser l'image en sections. Ensuite d'examiner chaque section en détail. Regardez la solution (vous pouvez cliquer dessus pour zoomer) : si vous vous concentrez attentivement sur les buissons, vous devriez pouvoir voir le tigre. Mais, nous l'avouons ce jeu était l'un des plus difficiles que nous vous ayons jamais proposé.