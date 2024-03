Il vit gratuitement à l'hôtel pendant cinq ans grâce à une faille - voici comment

Un homme est parvenu à vivre gratuitement dans un hôtel de Manhattan pendant cinq ans grâce à une faille totalement légale.

Cette improbable - et pourtant vraie - histoire commence par un vide juridique, un culot incroyable et un système judiciaire particulièrement lent, comme le rapporte l'agence Associated Press. Son protagoniste, Mickey Barreto, âgé de 48 ans, a su tirer parti des failles d'une loi quelque peu obsolète pour vivre dans l'un des hôtels les plus emblématiques de Manhattan : le légendaire Hotel New Yorker. Avant d'être arrêté par la police en février dernier.

Imaginez-vous vivre dans un hôtel de luxe au cœur de Manhattan pour une somme dérisoire, voire totalement gratuitement ? Cela semble impossible, n'est-ce pas ? Et pourtant, c'est exactement ce qu'a réussi à faire Mickey Barreto, fraîchement débarqué de Los Angeles à New York, qui a donc découvert une faille dans une loi qui permettait aux occupants de chambres individuelles dans des bâtiments antérieurs à 1969 d'exiger un bail de six mois. C'est alors qu'il a élaboré un plan audacieux, mais futé, pour réaliser son rêve.

Pour commencer son arnaque - légale, Mickey Barreto a réservé une nuit à 200 euros dans une chambre dans cet hôtel, l'un des plus emblématiques de Manhattan : le célèbre Hotel New Yorker. Se basant sur cette fameuse loi de 1969, l'homme s'est présenté le lendemain à la réception pour demander à l'hôtesse le fameux contrat de location. Une demande évidemment refusée. Mais cela n'a pas entamé sa détermination. "Je me suis rendu au tribunal dès le lendemain et le juge a initialement rejeté ma demande. Mais j'ai fait appel à la Cour Suprême de l'État et j'ai finalement gagné", explique-t-il, évoquant le coup de pouce offert par l'absence des avocats des propriétaires de l'hôtel - le prenaient-ils pour un rigolo ?

Sous la contrainte du juge, l'hôtel a été contraint de lui remettre une clé. Malgré l'absence d'accord avec le propriétaire sur le montant du loyer, Mickey Barreto a pu s'installer sans verser le moindre centime, en attendant qu'un accord soit trouvé.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2019, notre petit malin est allé encore plus loin en falsifiant des documents pour prétendre être le propriétaire de l'intégralité du bâtiment, puis a ensuite tenté d'enregistrer l'hôtel à son nom et de transférer les bénéfices sur ses comptes bancaires, selon les accusations du procureur.

Finalement et après un long bras de fer judiciaire, la justice a finalement tranché : Mickey Barreto est allé trop loin dans son plan et a été arrêté pour présentation de documents frauduleux. "Je n'ai jamais eu l'intention de commettre une quelconque fraude. Je ne crois pas avoir jamais commis de fraude. Et je n'ai jamais gagné un centime avec ça", a déclaré Mickey Barreto, visé par 14 chefs d'accusation pour fraude et 10 chefs d'accusation pour outrage criminel.