5 nombres différents se cachent sur cette image, saurez-vous les trouver en 10 secondes seulement ?

10 secondes, c'est le temps maximal pour réussir ce défi. Il vous faut pour cela dénicher 4 nombres différents du "529" que l'on trouve un peu partout sur l'image.

Voici une image bien mystérieuse qui cache son lot de questions. Pour jouer, résoudre une seule énigme suffit : pouvez-vous déceler les quatre nombres dissimulés parmi une mer de nombres "529" en seulement dix secondes ? Ce casse-tête n'est pas juste un jeu d'enfant ; il s'agit d'un véritable test de perspicacité visuelle et de rapidité, partagé par un magnat indien Harsh Goenka à ces dizaines de milliers d'abonnés. Il a depuis fait le tour du pays et suscité de nombreuses réactions.

Et pour cause, l'image qu'il a partagée est simple en apparence : le nombre "529" y est répété à plusieurs reprises. Vous ne voyez rien d'autre ? Regardez plus attentivement. Dans ce lot de "529", quatre autres nombres se distinguent. Le défi ? Les identifier en un éclair : 10 secondes maximum ! Vous êtes prêt à relever le défi ? Voici l'image complète à scruter en long, en large et en travers :

Le post a rapidement suscité l'intérêt, attirant près de 85 000 vues et des centaines de réactions. Les amateurs de puzzles, avec un mélange d'excitation et de compétitivité, se sont précipités pour partager leurs découvertes. Mais ce qui ressort des commentaires, c'est qu'il y a autant de stratégies que d'individus ! Un participant a révélé avoir trouvé la solution en quatre secondes... mais a donné sa méthode peu conventionnelle et disons-le, comparable à une vulgaire triche. Il a téléléchargé l'image pour ensuite laisser son téléphone faire le tri. Trop facile...

Mais il y a pourtant moyen de trouver tout seul comme un grand, comme ont témoigné de nombreux joueurs. D'autres ont partagé leurs frustrations ou leur amusement face à la difficulté du défi, certains affirmant n'avoir repéré que deux nombres différents ou avoir besoin de plus de temps pour tous les trouver. Vous avez gagné ? Ou vous cherchez désépérément ces nombres sur l'image ? Voici ci-dessous la solution :

Vous aviez trouvé ? Bravo ! Effectivement, il fallait dénicher un "295" en haut de l'image, un "592 dans la partie centrale", un "259" en bas à gauche et enfin un "229" en bas à droite. En 10 secondes, le défi était plutôt corsé.