Ce pays d'Europe interdit les transats à la plage et d'autres pourraient suivre

Pour lutter contre le tourisme de masse, ce pays a décidé de bannir les transats de ses plages.

Sur les plages grecques, l'envers de la carte postale. Destination plus que prisée par les visiteurs du monde entier depuis des années, le pays doit aujourd'hui faire face à un nouveau dilemme : le tourisme de masse doit-il tout écraser, aux dépends de la population locale, des paysages sauvages, des plages publiques et de la libre circulation des personnes qu'elles qu'elles soient ?

La Grèce est devenue une destination phare pour le tourisme mondial depuis les années 1960 et 1970, faisant du pays l'une des premières victimes du tourisme de masse. Avec plus de 32 millions de touristes par an en 2023, le succès touristique de la Grèce n'est plus à prouver et a été longuement travaillé : d'abord avec un investissement massif dans les infrastructures touristiques, mais aussi la promotion internationale de ses indéniables atouts culturels et naturels que sont ses plages pittoresques, ses sites archéologiques renommés ou son mode de vie méditerranéen. Bilan ? Un flux constant de visiteurs, faisant du tourisme l'un des principaux moteurs économiques de la Grèce.

Mais de l'autre côté, cette popularité comporte quelques - gros - inconvénients. Parmi eux, le nombre élevé de personnes affluant sur les plages du pays, phénomène ayant entraîné des problèmes de surpeuplement, et surtout la privatisation du littoral par des entreprises telles que les restaurants et les hôtels, qui, en revendiquant souvent de vastes portions de sable, ont laissé peu de place au public.

La prolifération des chaises longues sur les côtes grecques a conduit les habitants à manifester depuis l'été dernier pour l'espace sur la plage. Une "révolution des serviettes de plage", comme l'a surnommée le très sérieux New York Times, qui a résonné jusqu'aux plus hautes sphères politiques. Dans une annonce sur TikTok en mars 2024, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a exposé le nouveau "projet de loi sur les plages" du pays, une liste de règles conçues pour rendre les plages plus ordonnées et équitables.

À partir du printemps, l'une des règles stipule que 70 % des plages doivent être exemptes de chaises longues pour éviter la surpopulation. Dans les zones protégées, ce pourcentage passe à 85 %, et dans les zones écologiquement sensibles - qui seront désignées comme des "plages intouchables" - les chaises longues seront totalement interdites. De plus, une distance d'au moins quatre mètres doit être maintenue entre les chaises longues et la ligne de rivage, afin de faciliter l'accès à la mer pour tous. Ce genre de phénomène, qui ne touche pas uniquement la Grèce, pourrait donner des idées à des gouvernements et déclencher des mesures similaires dans d'autres pays.