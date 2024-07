Ce paradis en Italie est accessible en train - c'est bien plus simple qu'en avion

Il est possible de se rendre dans cet endroit prisé de l'Italie sans prendre l'avion.

Découvrez une destination de rêve en Italie, accessible en train et plus économique qu'un vol. Monterosso, l'un des joyaux des Cinque Terre, vous attend avec ses plages dorées et ses maisons colorées. Et la meilleure partie ? Vous pouvez vous y rendre facilement depuis Paris en prenant le train ! Vous en profiterez en plus pour découvrir deux autres perles de l'Europe. Commencez votre voyage en prenant un TGV de Paris à Genève, une belle ville suisse nichée entre les Alpes et le Jura. Le trajet dure environ 3h10, offrant des vues panoramiques spectaculaires tout au long du chemin. Arrivé sur les bords du lac Léman, admirez le fameux jet d'eau et promenez-vous le long du lac pour une halte bien reposante.

De Genève, continuez votre aventure vers Milan en TGV, un trajet d'environ 4 heures. Milan, capitale de la mode et du design, est une halte incontournable. Vous pouvez aisément vous laisser tenter par une escale, permettant d'explorer le majestueux Duomo, de faire du shopping dans la galerie Vittorio Emanuele II ou de savourer une authentique pizza italienne dans l'un des nombreux restaurants de la ville.

Enfin, dernière étape de notre aventure ferroviaire, prenez un train Intercités de Milan à Monterosso. En moins de 3 heures, vous arriverez dans ce petit coin de paradis italien particulièrement populaire. Monterosso, avec ses plages idylliques et ses sentiers de randonnée, est le point de départ idéal pour explorer les autres villages des Cinque Terre. Admirez les maisons pastel perchées sur les falaises et laissez-vous séduire par les spécialités culinaires locales, notamment les fruits de mer frais et le fameux et inimitable pesto alla genovese.

En plus d'être plus évidemment plus écologique, ce voyage en train est également plus abordable et pratique que l'avion. Pour se rendre aux Cinque Terre par la voie des airs, vous devez atterrir à l'aéroport de Pise ou de Gênes, ce qui impose un autre mode de transport pour vous rendre à Monterosso et donc des coûts supplémentaires. En train là encore, cela peut représenter jusqu'à 23 euros et deux heures de voyage supplémentaire pour venir depuis Pise par exemple.

Un tel voyage, plus simple en train qu'en avion, pour permettra de pousser l'aventure dans les Cinque Terre, si populaires et prisées des touristes pour leur beauté. La destination est composée de cinq villages pittoresques : Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola et Riomaggiore. Nichées entre des falaises escarpées et la mer Méditerranée, ces petites villes sont réputées pour leurs maisons colorées, leurs vignobles en terrasses et leurs vues imprenables sur l'océan.

La région est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, en raison de son paysage culturel unique qui a su préserver son charme traditionnel malgré l'afflux de visiteurs. Les sentiers de randonnée qui relient les villages, tels que le Sentiero Azzurro, offrent aux amateurs de plein air des panoramas à couper le souffle.