Les tickets de métro vont augmenter à cette date, dépêchez-vous de faire des stocks

Vous avez jusqu'à cette date pour faire le plein de tickets de métro avant que leur prix augmente en vue des Jeux Olympiques.

Dans quelques jours, les Jeux Olympiques de Paris vont bouleverser le quotidien des habitants de la capitale, à commencer par les lignes des transports en commun qui seront renforcées et adaptées en raison d'une hausse significative de leur fréquentation. En effet, entre 300 000 et 500 000 spectateurs emprunteront chaque jour les métros, bus, trams ou RER de la RATP pour se rendre sur les sites olympiques ou paralympiques du Grand Paris.

Certaines lignes très fréquentées à l'image de la 9, le RER A et le RER C vont être renforcées jusqu'à 70%, près de 400 navettes bus gratuites seront proposées pour déplacer les spectateurs sur les sites olympiques et paralympiques, et enfin, une application "Transport Public Paris 2024" a été mise en place pour surveiller le trafic en temps réel et disposer du "meilleur itinéraire" aux visiteurs pour se déplacer. Seulement voilà, l'exploitation d'une telle compétition planétaire a un coût. Alors qu'elle avait d'abord promis la gratuité des transports pendant les JO, la région Île-de-France va passer de 2,15 à 4 euros le prix du ticket de métro à partir du samedi 20 juillet 2024. Une augmentation significative !

L'application Île-de-France Mobilités est indispensable pour acheter ses tickets dématérialisés. © ADIL BENAYACHE/SIPA (publiée le 03/07/2024)

Retenez donc bien cette date... Vous avez jusqu'au 20 juillet pour faire le plein de tickets de métro en carnets ou en pass jour/semaine aux prix habituels ! En effet, il n'y a pas que le prix à l'unité qui va augmenter durant la période des Jeux Olympiques qui s'étend jusqu'au dimanche 8 septembre inclus. Le carnet de 10 tickets passe de 17, 35 euros à 32 euros, le billet région de 5 euros maximum à 6 euros, le forfait à la journée de 16 euros à 20,60 euros et le pass 7 jours de 30,75 euros à 70 euros.

Les seuls pass dont le prix reste inchangé sont les Navigo mois et Navigo annuel, à 86,40 euros par mois toutes zones confondues, les billets pour se rendre aux deux aéroports de Paris (10,30 euros pour Orly via la ligne 14 et 11,80 euros pour Roissy via le RER B) ainsi que les billets achetés avec une Carte Liberté+ (1,73 euros le trajet). En parallèle, le Pass Paris 2024 va voir le jour durant la période des Jeux Olympiques, offrant un accès illimité au réseau de transports pendant une durée déterminée.

Pour vous constituer un stock de tickets le moins cher possible avant la date fatidique, optez pour la carte Navigo Easy au prix unitaire de 2 euros, rechargeable gratuitement en bornes ou sur votre smartphone, qui vous permet de stocker plusieurs carnets de 10 tickets sur une carte plastifiée ou directement sur votre smartphone. Bon à savoir toutefois : la limite est de 30 tickets sur cette carte. L'autre option est de tout simplement transformer son smartphone (Android ou iPhone) en pass Navigo via l'application Île-de-France Mobilités.