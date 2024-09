Attention, pour bénéficier des meilleurs prix, cette date est à ne pas manquer si vous voulez réserver vos billets d'avion pour l'été 2025.

À peine rentrés que l'on planifie déjà les prochaines vacances d'été ! Dès le mois de septembre, le soleil, la mer et le sable blanc nous manquent cruellement. Pour remédier à la déprime de la rentrée, on se penche sur notre prochaine destination, et on planifie notre budget, avec en première ligne : le prix des billets d'avion. Pour éviter de les payer à prix d'or quelques jours avant la date de départ, la plupart des voyageurs font cette dépense plusieurs mois en avance. Mais encore faut-il savoir à partir de quand on peut anticiper cette dépense.

Pour éviter les hausses de tarifs intempestives, tous les sites spécialisés recommandent de réserver ses billets d'avion le plus tôt possible, idéalement dès que les compagnies les mettent en vente. Mais bien évidemment, la tâche serait beaucoup trop simple si toutes les compagnies proposaient leur billet le même jour.

Chaque année, ces dernières choisissent en effet des dates différentes pour ouvrir leurs ventes. La prochaine en date à ne pas rater est celle de la compagnie Transavia. "Vous pourrez acheter vos billets dès fin septembre/début octobre pour la période d'avril à octobre inclus", peut-on lire sur le site internet de la compagnie low cost d'Air France. Une occasion à ne pas manquer pour dénicher les meilleures offres.

© Aleksej- AdobeStock

Bien qu'elle ouvre ses ventes sept mois en avance, Transavia est loin d'avoir été la plus rapide. Certaines autres compagnies, comme l'Irlandaise Ryanair, ont été encore plus prévoyantes. En effet, il est déjà possible peut réserver des vacances pour Agadir, Bournemouth, Bruxelles, Dublin, Fes, Londres, Malte, Manchester et Edimbourg, depuis le mois de juillet.

Au-delà du prix des billets, anticiper la réservation permet également de mieux choisir ses dates de voyage et d'éviter les périodes de forte affluence. En réservant tôt, on peut par ailleurs s'offrir le premier choix en ce qui concerne l'hébergement ou la location de voiture. Anticiper n'est donc pas seulement synonyme d'économies, mais aussi de flexibilité et de tranquillité d'esprit !