Vous avez des yeux de lynx si vous trouvez le A caché parmi les 4 en moins de 3 secondes

Une lettre A est venue se cacher au milieu de ces rangées de 4. Saurez-vous le repérer en quelques secondes ?

Amateurs de tests visuels en tout genre, c'est votre moment ! Aujourd'hui, nous vous proposons de relever un défi particulièrement difficile, mais qui ne vous prendra que quelques secondes de votre temps. Le principe de ce jeu ? Retrouver le A dissimulé parmi les innombrables 4, le tout en moins de trois secondes. Vous vous dites sûrement que l'objectif sera facile à atteindre puisqu'il suffit de trouver une seule lettre, mais en réalité, cette mission est bien assez compliquée pour ne pas en ajouter d'autres.

En effet, ce jeu est autrement complexe puisque le A majuscule et le 4 ont des formes très similaires, presque impossibles à distinguer au premier coup d'œil. De plus, chacun des motifs est entouré d'un rond noir, ce qui brouille encore plus la vision. Il est donc nécessaire d'être très vif et concentré. Pour mieux voir l'image, n'hésitez pas à cliquer dessus, elle s'agrandira. À vous de jouer maintenant : 3,2,1... chaque seconde compte !

© India Times

Avez-vous localisé le A bien caché parmi les chiffres ? Si oui, félicitations, ce n'était pas une mince affaire ! Vous avez la confirmation que votre vision est hors du commun, même si c'est surtout la concentration, le sens de l'observation et l'attention aux détails qui priment dans ce genre de petit défi. Si vous n'avez pas trouvé la lettre dans le temps imparti, nous allons vous donner la réponse. Regardez donc.

© India Times

Le A tant convoité était en fait situé tout en haut à droite de l'image. Un placement compliqué à repérer puisque les yeux sont naturellement attirés vers le centre. C'est pourquoi il n'est pas étonnant qu'une grande partie de la population n'ait pas trouvé la réponse.

Ce casse-tête visuel a sûrement mis votre vue et vos réflexes à rude épreuve et nous en sommes désolés, mais c'est en réalité une bonne chose. Les puzzles sont un excellent carburant pour le cerveau, car ils stimulent la pensée cognitive. Lorsque nous avons les yeux fixés sur un écran, avec de faibles déplacements du regard tout au long de la journée, notre vision commence à décliner. Ce genre d'énigme permet de la faire travailler et de la garder en alerte. N'hésitez donc pas à réaliser de telles énigmes plusieurs fois dans la semaine, pour améliorer votre vue et votre score. Vous pouvez également partager votre score et défier vos proches en cliquant sur le bouton ci-dessous.