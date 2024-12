Saurez-vous retrouver les trois étoiles cachées parmi les flocons de neige ? Relevez le défi en 45 secondes top chrono

Trois étoiles se sont glissées au milieu des flocons sur cette illustration de Noël. Retrouvez-les et prouvez que vous avez une vision très développée.

Les casse-têtes aussi se mettent dans l'ambiance de Noël. Cette semaine, les amateurs de challenge et de puzzle vont pouvoir se mettre au défi de retrouver non pas une aiguille dans une botte de foin, mais plutôt trois étoiles dans un paysage enneigé. C'est le test que propose le dessinateur Gergley Dudas, alias Dudolf, pour ce mois de décembre.

Observez bien cette illustration et tous ses détails. Si votre vision et votre attention sont bien aiguisées, vous devriez les trouver sans trop de difficulté. Pour ajouter plus d'enjeu à son test, Dudolf a donc décidé d'instaurer une limite de temps. D'un coup, le jeu devient beaucoup plus stressant. Selon l'inventeur du dessin, il est possible de trouver les trois étoiles en moins de… Quarante-cinq secondes !

Analysez donc bien l'image ci-dessous. Au premier regard, vous reconnaissez six petits animaux en train de jouer et de construire des bonhommes de neige. Au-dessus d'eux, quelques centaines de flocons, très ressemblant les uns aux autres, tombent du ciel. Mais, trêve de discussion, il est l'heure de passer au test.

© Dudolf Brain Teaser

Si vous n'avez pas trouvé les trois éléments cachés du premier coup, c'est normal. Vous n'avez peut-être tout simplement pas regardé au bon endroit. N'oubliez pas de bien observer l'intégralité de l'image et de vous rappeler que les flocons de neige tombent toujours sur le sol. Ceux qui ont jeté l'éponge peuvent désormais découvrir la réponse juste en dessous.

© Dudolf Brain Teaser

Eh oui, les étoiles ne se cachaient pas seulement haut dans le ciel. Une d'entre elle était cachée beaucoup plus près du sol, tandis que l'autre était posée juste aux pieds du hibou. Leur emplacement était assez contrintuitif, et il est normal de ne pas les avoir trouvées la première fois.

Très rapide et souvent agréable, ce genre de jeu est un bon moyen de faire passer le temps dans les transports en commun, tout en stimulant notre cerveau. Quand on s'exerce régulièrement, on finit par gagner en rapidité et réussir à chaque fois. Le but est de parvenir à rentrer dans la tête du dessinateur et de comprendre que chaque petit élément a pour but de nous déstabiliser.