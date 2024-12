L'EDF a envoyé un message d'alerte à beaucoup de Français, il est à prendre très au sérieux

Le fournisseur d'énergie a prévu des milliers de clients d'une mauvaise nouvelle.

A l'EDF, Noël est bel et bien fini. Le temps des cadeaux est révolu et les lendemains de fête ne sont pas chantants. Le fournisseur d'électricité vient d'envoyer un SMS et un e-mail d'alerte à des milliers de Français pour les informer d'une mauvaise nouvelle. Si, en apparence, certains pourraient croire qu'il s'agit d'un faux message et d'une usurpation d'identité de l'entreprise, il n'en est rien. Il s'agit bel et bien d'un signal à prendre très au sérieux.

Sur les téléphones portables et dans les boîtes mail, un message est arrivé en fin de matinée, indiquant "Demain, vendredi 27 décembre 2024 est un jour ROUGE TEMPO". Ceux qui l'ont reçu ne doivent pas faire fi de cette communication car cela pourrait avoir un lourd impact sur leurs finances.

Comme indiqué dans l'alerte d'EDF, ce sont les Français qui détiennent un contrat d'électricité "Tempo" qui sont concernés. Cela représente environ 875 000 ménages. Cette offre permet de bénéficier de tarifs attractifs la majeure partie de l'année. Or, certains jours -ceux estampillés "rouge"-, le prix du kWh s'envole et peut très vite faire flamber la facture. Il est donc vivement recommandé d'avoir recours le moins possible à l'électricité ces jours-là.

En effet, ce 27 décembre, le tarif va être presque multiplié par 5. Au lieu de payer 0,1609 €/kWh, les clients paieront 0,7562 €/kWh. A titre d'exemple, pour deux personnes qui vivent dans un appartement de 60m², la consommation journalière est, en moyenne, de 13kWh. Cela représente donc 2,09€ dans le premier cas, contre 9,83€ dans le cadre d'un jour rouge. Dans une maison de 120m² avec quatre occupants, la consommation moyenne est de 30kWh. La facture s'élève donc à 4,83€ en temps normal, contre 22,69€ en jour "rouge".

Afin de limiter les frais, mieux vaut donc repousser la machine à laver, le lave-vaisselle, baisser d'1°C le chauffage et débrancher au maximum les appareils électroniques.

La durée des jours rouges n'est pas connue puisque cela n'est décidé que la veille et peut durer jusqu'à cinq jours consécutifs. Gare donc à votre consommation.