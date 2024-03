Voici le moment idéal pour réserver un billet d'avion (beaucoup) moins cher

Il existe une période parfaite pour réserver vos billets d'avions vraiment moins cher.

Réserver son billet d'avion peut s'avérer être un véritable casse-tête. Car les prix sont aussi variables que peut l'être le vent. Et le meilleur conseil que nous pourrions vous donner reste celui de l'anticipation. Si vous êtes l'un de ces voyageurs téméraires qui aiment improviser quand il s'agit de dénicher des billets d'avion bon marché, pensez-y à deux fois. Selon une étude récente de CheapAir.com, relayée par le New York Post, il y a une méthode scientifique qui permet d'obtenir les meilleures offres sur les vols, et il est temps d'en apprendre les secrets.

Imaginez ceci : vous rêvez de siroter des cocktails sur une plage ou d'explorer les rues animées d'une ville dynamique. Mais avant de commencer à faire vos valises, il y a la petite (grande) question de la réservation de votre vol. Au dernier moment ? Dès l'ouverture des réservations ? Combien de temps avant la date voulue ? Difficile d'y voir clair. Mais l'étude du site spécialisé CheapAir.com a travaillé sur la question pour vous et a établi un constat : la fenêtre de réservation idéale pour décrocher des tarifs avantageux est entre trois mois à trois semaines avant votre date de départ. Et oui, tout est une question de timing !

Pour aller plus loin et si vous êtes du genre à tout laisser à la dernière minute, soyez prêt à en payer le prix fort. Les voyageurs qui procrastinent et attendent moins d'une semaine avant leur voyage finissent par payer environ 59% plus cher que leurs homologues prévoyants. Donc, à moins d'aimer jeter de l'argent par les fenêtres (ou les hublots de l'avion), il est préférable de planifier son voyage et sa réservation de billets à l'avance.

Mais il y a un hic. Bien que réserver trop tard soit définitivement à proscrire, s'y prendre trop tôt n'est pas non plus la solution. Les trop prévoyants qui réservent leurs billets des mois à l'avance pourraient se retrouver à payer presque autant que ceux qui achètent leur billet à la dernière minute. Pourquoi ? Parce que les tarifs aériens sont aussi stables qu'un avion en papier dans un ouragan, variant en moyenne 49 fois entre la mise en ligne des billets et la date du vol. Et à chaque changement, un prix pouvant augmenter, en moyenne, de 98 dollars (plus de 90 euros) !

Alors, quel est le sésame pour décrocher la meilleure offre ? Selon l'étude de CheapAir.com, le chiffre à retenir est 42 : comme dans 42 jours avant votre date de départ. C'est le moment idéal, la fenêtre ultime d'opportunité pour décrocher ces tarifs avantageux et réaliser vos rêves de voyage.