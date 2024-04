Construire cette île de luxe a coûté une fortune, elle sera sans route ni voiture

Ce projet d'île artificielle de luxe doit sortir de terre dès cette année.

La folie des grandeurs. L'île de Sindalah doit s'étendre sur 840 000 mètres carrés et doit abriter de nombreuses infrastructures, comme un parcours de golf, plusieurs hôtels de luxe, un port de plaisance, un centre de bien-être ou un centre commercial, mais aussi un complexe sportif comptant une académie de formation, une piscine olympique, un spa et des terrains de sport.

Lancé en 2017 par Mohammed ben Salmane (MBS), prince héritier d'Arabie Saoudite et baptisé NEOM, le pharaonique projet de luxe incluant la fameuse île de Sindalah, devrait voir le jour dès 2024 en accueillant ses premiers touristes, là où NEOM doit réellement ouvrir ses portes en 2028. NEOM est la contraction de Neo ("nouveau" en grec) et de Mustaqbal ("futur" en arabe) et regroupe plusieurs projets immobiliers dans le nord-ouest du pays, dont une station de ski, un complexe industriel, une ville immeuble de 170 kilomètres de long et... Sindalah, une île futuriste de luxe pour les touristes.

Selon le projet vendu par les Saoudiens, plusieurs activités seront proposées aux touristes séjournant sur cette île artificielle, comme du kayak, du kitesurf, du ski nautique ou encore de la plongée sous-marine avec un accès direct à la mer Rouge. Coût total du chantier : quelque 625 millions de livres sterling - soit près de 730 millions d'euros. Dans un communiqué de presse diffusé sur le site du projet de l'Arabie Saoudite, Sindalah est "la première destination insulaire de luxe de NEOM et l'un des projets les plus importants soutenant la stratégie touristique nationale de l'Arabie saoudite."

© Neom

"Sindalah sera la première destination insulaire de luxe et yacht club de NEOM, offrant une porte d'entrée panoramique vers la mer Rouge, qui deviendra la destination touristique la plus passionnante et la plus attractive de la région. Ce sera une destination où les voyageurs pourront découvrir la véritable beauté de NEOM et de l'Arabie Saoudite, au-dessus et au-dessous de l'eau, faisant de Sindalah l'avenir du voyage de luxe", souligne de son côté Mohammed ben Salman, par ailleurs président du conseil d'administration de la société NEOM.

L'autre particularité de Sindalah, c'est que l'île est conçue sans route, ni voitures : le but est de pouvoir disposer de toutes les commodités à moins de cinq minutes à pied. Une île "zéro carbone", illustrant une volonté écologique. Difficile à croire et pourtant, le respect de l'environnement est vanté par les initiateurs du projet. Mais construire une mégalopole au beau milieu du désert saoudien et une île artificielle - dans un projet qui en compte plusieurs, peut-il être écologique ? C'est sur cette promesse que surfent les créateurs de NEOM qui, selon ces principes, ont été d'ailleurs rejoints par le géant français de l'énergie EDF, suscitant une inévitable levée de bouclier de salariés de l'entreprise, comme le révélait la cellule investigation de Radio France dans une enquête publiée le 1er mars dernier.