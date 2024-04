On sait enfin quand la chaleur et le soleil vont revenir en France - ça va être juste pour les ponts de mai

Depuis plusieurs semaines, le temps est incertain. Le soleil et la chaleur se font désirer. De premières prévisions donnent une idée de la date du retour des beaux jours.

Depuis une semaine, le froid est revenu en France et quand le soleil pointe pendant une courte période, en dehors de deux samedis d'exception en ce mois d'avril, la pluie vient souvent tout gâcher. Encore en cette fin de semaine, quelques rayons de soleil et quelques degrés sont en train d'être gagnés, mais la pluie fera son retour ce week-end. Un temps changeant et pour le moins déprimant. Quand le printemps va-t-il alors vraiment s'imposer durablement en France ?

Les tendances dévoilées par Météo-France pour la semaine prochaine n'augurent rien de bon. "On attend une semaine dans l'ensemble nuageuse s'accompagnant de passages pluvieux ou d'averses", prévoit le site spécialisé. La pluie devrait en plus durer au moins jusqu'en milieu de semaine, notamment sur le quart sud-est du pays. Une bien triste nouvelle pour les Français qui seront encore en vacances (zone B) et ceux qui ont prévu de profiter du mercredi 1er mai voire de faire un pont en prenant deux jours de congés supplémentaires. La pluie sera d'ailleurs partout le mercredi 1er mai selon les prévisions de Météo France. Petit lot de consolation : les températures, elles, devraient être plus proches des normales de saison.

La carte du mercredi 1er mai, dans l'après-midi, sur le site de Météo France. © Météo France

La Chaine Météo confirme que le jour du muguet risque d'être perturbé à la fois au sud-est et dans le nord-ouest. Du vent fort et des pluies abondantes sont attendus en Bretagne, mais aussi dans la vallée du Rhône et la région PACA. S'il ne gèlera pas, le ressenti avec le vent et la pluie pourrait être frais. Une météo maussade qui semble se profiler comme bien différente de l'an passé, où le beau temps était au rendez-vous et les températures oscillaient entre 15 et 20 degrés.

Aucun scénario dominant n'est envisagé par Météo France pour la semaine qui suivra. Dans les tendances pour la période du lundi 6 au dimanche 19 mai, "aucun scénario dominant ne se dégage actuellement". Les premières cartes affichées dans les prévisions à 15 jours affichent un mélange prudent de soleil et de pluie pour le pont du 8 mai, renforcé cette année par le jeudi de l'Ascension le 9 mai. Météo consult a toutefois donné quelques premières prévisions et elles sont plutôt rassurantes. "La fraicheur qui s'est installée sur le pays depuis le 15 avril est partie pour durer. On parlera même de ressenti hivernal à l'est la semaine prochaine. Il faudra certainement attendre le 6-7 mai pour retrouver des températures de saison et un temps plus sec", résume le site spécialisé.

"Le temps devrait enfin commencer à s'assécher en cette seconde semaine du mois de mai. Ceci est une bonne nouvelle avec le grand pont du 8 mai et de l'Ascension", peut-on lire néanmoins, même si ces prévisions restent à confirmer. Si quelques averses seront possibles près des reliefs, le temps prévu devrait être en général "doux voire chaud près de la Méditerranée mais sans excès" dans la semaine du 6 mai. Il faudrait donc attendre la deuxième semaine de mai pour enfin avoir une tendance printanière durable. Elle devrait même se poursuivre sur la deuxième partie du mois de mai, alors patience.