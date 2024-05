Cet oiseau vous attaque pour une raison bien précise et il faut s'en méfier en ce moment

Les attaques d'oiseaux ne sont pas rares à cette période de l'année.

C'est le printemps (si, si !) et la saison des attaques... d'oiseaux ! Les témoignages de tels faits, qui suscitent parfois des blessures importantes, ne sont pas rares... Si cela peut paraître surréaliste, puisque nous avons l'habitude de cohabiter avec nos amis ailés, les attaques d'oiseaux sont loin d'être des faits isolés et arrivent pour une raison bien précise, que chacun peut facilement imaginer : c'est la période de nidification.

De mars à juillet, plusieurs espèces de volatiles protègent férocement leur territoire et leurs nids, causant parfois des blessures aux passants et aux animaux osant s'aventurer près de leur territoire, que ce soit dans les parcs des villes ou à la campagne. Les espèces en question sont principalement les pies, les corneilles et autres corbeaux. Des espèces d'oiseaux particulièrement intelligentes et agressives s'il s'agit de protéger leur progéniture.

Cette agressivité est dont logiquement particulièrement marquée durant la période de reproduction, comme l'explique Ariane Comeau, biologiste à la Stanley Park Ecology Society, interrogée par la radio Ici Canada. S'approcher trop près d'un nid est perçu comme une menace par ces oiseaux, déclenchant inévitablement leur comportement défensif. Inévitablement, l'humain empiète de plus en plus sur le territoire des oiseaux, ce qui explique que le nombre d'attaques augmente.

Mais ce n'est pas tout : ces oiseaux ont une mémoire d'éléphant (!) et est capable d'identifier, mais aussi de mémoriser un visage humain et de s'en souvenir pendant plusieurs années. Rancunière, une corneille peut donc tout a fait attaquer une personne qu'elle confond avec quelqu'un ayant eu un comportement hostile par le passé. Plusieurs études, dont une réalisée en 2011 par des chercheurs américains dans la revue Proceedings of the Royal Society B., ont prouvé que les corneilles par exemple, étaient capables d'identifier le visage d'un individu dangereux et de le communiquer à ses congénères.

C'est pourquoi, en cas d'attaque, la spécialiste recommande aux victimes d'éviter les lieux où l'agression a eu lieu et ce pendant quelques semaines. Cette précaution permet aux oiseaux de se calmer et de réduire leur vigilance défensive. Le plus simple pour les visiteurs est de rester attentif à la présence de nids de corneilles, de corbeaux et de pies, surtout au printemps. Les humains - et leurs animaux - doivent respecter l'espace de ces oiseaux et éviter de revenir trop vite sur les lieux de l'attaque.