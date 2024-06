Ce dinosaure récemment découvert ressemble à un T-Rex, mais avec une improbable particularité

Baptisé Koleken inakayali, cette espèce de dinosaure carnivore possède une particularité spéciale.

Si vous pensez que le plus célèbre des dinosaures, le Tyrannosaure rex, son imposante stature et ses bras étonnamment courts, était unique en son genre, détrompez-vous, on a trouvé mieux. Les archéologues ont récemment mis au jour une nouvelle espèce de dinosaure, qu'ils ont nommée Koleken inakayali et dont les bras sont... encore plus petits que ceux du T. Rex !

Cette découverte fascinante a eu lieu en Amérique-du-Sud et plus précisément en Argentine, dans une formation appelée La Colonia. Un site déjà célèbre pour ses fossiles de géants préhistoriques. L'équipe de chercheurs, ayant publié leurs résultats dans la revue scientifique Cladistics, a révélé que cette espèce jusqu'ici inconnue appartenait à la famille des abélisaures - souvent sur deux pattes et carnivores. Contrairement aux autres dinosaures, ces prédateurs se distinguent par leurs membres antérieurs extrêmement courts et leurs os d'épaule robustes.

"Les abélisaures avaient des bras ridicules, même en comparaison avec le Tyrannosaure. Leurs bras étaient inutiles pour attraper des proies, mais restaient assez flexibles", explique Diego Pol, paléontologue, dans un entretien au site National Geographic.

La découverte de l'espèce Koleken inakayali est d'autant plus exceptionnelle qu'il ne s'agit que de la deuxième espèce de dinosaure prédateur identifiée dans cette région d'Argentine. Les restes fossilisés étudiés incluent des fragments de bras, une griffe, des os du crâne et de la queue, un dos presque complet, ainsi que des jambes et une hanche entières. "Lorsque nous avons préparé les concrétions en laboratoire, nous avons constaté que tout le dos de Koleken était parfaitement conservé", raconte Diego Pol.

Ces fossiles, datant d'environ 70 millions d'années, offrent un nouvel éclairage sur la diversité des espèces de dinosaures à la fin du Crétacé, peu avant leur extinction massive il y a 66 millions d'années. "La découverte de Koleken montre qu'il y avait une plus grande diversité de dinosaures que nous ne le pensions à l'époque", souligne Pol dans le communiqué de presse accompagnant la découverte.