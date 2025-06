Sujet bac de français 2025 : découvrez le sujet dévoilé ce vendredi !

C'est aujourd'hui que les candidats passent l'épreuve de français du baccalauréat ! Quel est le sujet cette année ?

L'essentiel Ce vendredi 13 juin 2025, les élèves de première passent leur épreuve de français, une épreuve anticipée du bac ! Le sujet leur est donné à 8h00 très précisément, ils ont jusqu'à 12h00 pour travailler sur cette épreuve.

Les candidats au bac ont différents types de sujets sur la table aujourd'hui : un commentaire de texte ou bien une dissertation. Les élèves peuvent aussi choisir la contraction de texte et l'essai, proposés aussi aux candidats des filières technologiques, avec trois sujets qui porteront sur un seul grand thème, mais sur trois textes différents.

Les sujets sont à retrouver dans leur intégralité, grâce à notre partenaire Studyrama, ci-dessous. Ils doivent être dévoilés autour de 9h15.

08:02 - Les correcteurs ont des consignes sur cette épreuve de français du bac Il faut savoir que chaque copie est notée à partir d’une grille fournie par l’Éducation nationale. Sur cette épreuve de français, elle prend en compte la compréhension du texte, la qualité de l’analyse, l’organisation du devoir et la maîtrise de la langue. 07:47 - Les correcteurs de l'épreuve de français lisent beaucoup… et vite En période de correction, un professeur peut avoir plus de 90 copies à lire en une dizaine de jours. Une copie lisible, bien espacée et claire dans sa structure facilite la lecture… et peut influencer positivement. En français, les correcteurs commentent la copie au fil du texte, soulignent les points forts ou les erreurs, mais la note finale dépend d’une appréciation globale, pas seulement d’un barème rigide. Clarté de l’analyse, capacité à argumenter, maîtrise du texte, mais aussi présence orale, fluidité et aisance dans l’échange : tous ces éléments entrent dans la note finale. 07:45 - Le brouillon est un allié au bac de français ! Ne vous précipitez pas ce vendredi matin. Un plan construit, même rapide, aide à organiser sa pensée. Passer 30 à 45 minutes au brouillon permet souvent de gagner du temps lors de la rédaction dans cette épreuve de bac anticipé de français. L’introduction annonce le plan et montre que vous avez compris l’enjeu du sujet. A la fin de l'épreuve, la conclusion, trop souvent bâclée, doit offrir une ouverture pertinente et synthétiser les arguments. 07:32 - Un conseil avant de foncer sur le sujet : n'oubliez pas de vous appliquer ! Restez concentré ce vendredi. En quatre heures, chaque minute compte. Bien sûr, il est utile d'écrire rapidement, mais sans sacrifier la lisibilité. Une copie claire facilite le travail du correcteur et celui-ci aura une meilleure attitude en lisant votre épreuve. Prévoyez au moins 15 à 20 minutes à la fin de l’épreuve pour corriger les fautes d’orthographe, reformuler des phrases lourdes ou vérifier la cohérence du raisonnement est essentiel. 07:21 - Pensez à votre téléphone avant l'épreuve de français Un téléphone visible ou activé pendant l’épreuve peut être considéré comme une tentative de fraude. La sanction peut aller jusqu’à l’annulation de l’examen. Alors surtout ne jouez pas avec le feu et confiez-le à l'examinateur. 07:09 - Les citations bien choisies font mouche au bac de français Intégrer des citations précises dans une copie ou à l’oral permet de démontrer une réelle maîtrise des textes. À condition qu’elles soient bien utilisées et expliquées. Mais ne vous privez pas. 07:01 - Attention à avoir ceci en tête en découvrant le sujet Il est conseillé de passer une quinzaine de minutes sur la lecture et l’analyse du sujet de français, puis environ 2h30 sur la rédaction. Le temps restant doit être consacré à la relecture. 06:55 - Les candidats au bac techno ne passent pas la même épreuve aujourd'hui Pas de dissertation pour les séries technologiques : les élèves doivent réaliser une contraction de texte (environ 200 mots) suivie d’un essai argumentatif à partir du même document. 06:52 - Les hors sujets seront mal notés, attention Même bien écrite, une copie qui ne répond pas à la consigne et aux sujets exacts de cette épreuve de français du bac est sévèrement notée. Il faut s’assurer de bien comprendre la question avant de rédiger, notamment en dissertation. 06:17 - Les élèves ne vont pas être complètement surpris ce vendredi. Les candidats de la voie générale savent qu'ils pourront choisir entre un commentaire de texte, une dissertation littéraire ou une contraction de texte suivie d’un essai. Un bon choix stratégique est essentiel. 06:16 - Bienvenue dans ce direct ! Bonjour à tous, la rédaction lance un direct consacré à l'épreuve de français du bac 2025. Les candidats qui se lèvent ce matin le font avec une dose d'adrénaline inhabituelle. Dans moins de 2h, ils connaitront le sujet de français 2025, un grand moment qui lance leur examen du bac !

La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle

Cahier de Douhai, Rimbaud, 22 poèmes, de "Première soirée" à "Ma Bohème (Fantaisie)" ;

La rage de l'expression, Ponge ;

Mes forêts, Hélène Doiron.

Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle

Manon Lescaut, Abbé Prévost ;

La Peau de chagrin, Balzac ;

Sido et Les Vrilles de la vigne, Colette.

Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle

Le Menteur, Pierre Corneille ;

On ne badine pas avec l'amour, Alfred de Musset ;

Pour un oui ou pour un non, Nathalie Sarraute.

La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle

Gargantua, Rabelais ;

Les Caractères, La Bruyère, livres V à X ;

livres V à X ; Déclarations des droits de la femme et de la citoyenne, Olympe de Gouges, du "préambule" au "postambule".

Comme chaque année, les élèves de Première scolarisés dans les lycées français d'Amérique du Nord ont passé les épreuves écrites de français avant ceux de la métropole. En 2025, cette épreuve a eu lieu le 27 mai à 8 heures. Une excellente occasion de s'entraîner avec des sujets officiels déjà tombés.

Lors de cette session du bac de français 2025, les candidats devaient choisir entre un commentaire de texte et une dissertation. Pour le commentaire, l'objet d'étude était "La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle". Les élèves devaient analyser le chapitre 42 du Livre I des Essais de Michel de Montaigne, intitulé "Sur l'inégalité entre les hommes", dans sa version en français moderne traduite par Guy de Pernon (édition 2016, pages 379 à 389).

Concernant la dissertation, l'objet d'étude portait sur "Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle". Trois sujets étaient proposés. Le premier portait sur Manon Lescaut de l'Abbé Prévost, dans le cadre du parcours "Personnages en marge, plaisirs du romanesque". Les élèves devaient réfléchir à cette affirmation du Chevalier Des Grieux, alors qu'il marche sans crainte dans les rues de Paris après son évasion : "Je trouvais de la joie dans cet exercice de ma liberté". Il s'agissait de dire en quoi cette phrase éclaire leur lecture du roman.

Le deuxième sujet du bac de français 2025 portait sur La Peau de chagrin d'Honoré de Balzac, dans le cadre du parcours "Les romans de l'énergie : création et destruction". La question posée était la suivante : "Selon vous, peut-on dire que Raphaël de Valentin n'est pas responsable de son destin ?" Enfin, le troisième sujet concernait l'œuvre Sido et Les Vrilles de la vigne de Colette, dans le parcours "La célébration du monde". Les élèves devaient s'interroger sur la phrase de l'autrice : "Il faut voir et non inventer", et dire dans quelle mesure elle éclaire leur lecture de ces deux œuvres.

Pour cette édition 2025 du bac de français, voici le dates à connaître et à cocher dans votre calendrier d'après education.gouv.fr :

Vendredi 13 juin 2025 matin : épreuves anticipées de français

: épreuves anticipées de français Entre le 23 juin et le 2 juillet 2025 : épreuves anticipées orales

: épreuves anticipées orales Vendredi 4 juillet 2025 : résultats des épreuves

: résultats des épreuves Entre le mercredi 5 et vendredi 9 juillet 2025 : épreuves de rattrapage

: épreuves de rattrapage Entre le lundi 8 et jeudi 11 septembre 2025 : épreuve de remplacement du bac de français

Si l'épreuve a été redéfinie par la réforme du bac, les méthodes pour être à l'aise le jour-J restent les mêmes selon le site spécialisé Digischool : faire "des fiches sur les lectures linéaires" et "des résumés des œuvres intégrales étudiées en classe", puis "connaître les biographies des auteurs et autrices étudiés". Les lycéens doivent avant tout maîtriser les registres et les mouvements littéraires du programme pour réussir cet examen. Les bases du français ne sont pas à négliger également : l'orthographe, la grammaire et la conjugaison des copies doivent être irréprochables sous peine de perdre des points.

Pour l'oral, chaque candidat est convoqué dans un autre lycée pour passer devant un professeur inconnu. L'oral dure 50 minutes : 30 min de préparation et 20 min de passage. Ce passage est composé d'une lecture sur deux lignes, d'une explication de texte linéaire, d'un entretien sur une œuvre choisie par l'élève avec un court exposé puis cinq minutes d'échange. Le coefficient est de cinq également.

Pour l'oral, il est conseiller de lire et relire les textes, se les approprier. Il faut avoir en tête la structure du texte et la problématique pour les rattacher à une colonne vertébrale claire. L'élève pourra alors échelonner son propos face à son examinateur.