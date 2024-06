Les assiettes en carton sont souvent contaminées, un petit geste permet de le vérifier facilement

Les assiettes en carton, si pratiques pour les pique-niques de l'été, peuvent contenir des polluants éternels PFAS nocifs pour la santé. Un détail permet de le vérifier.

Les beaux jours arrivent et avec eux, l'envie de pique-niquer en plein air. Pour ces repas champêtres, difficile de se passer d'assiettes en carton, légères et pratiques. Pourtant, gare aux mauvaises surprises : certaines de ces assiettes contiennent des polluants éternels, les désormais tristement célèbres PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées).

Une récente analyse de l'association de consommateurs allemande Stiftung Warentest, réputée pour ses essais comparatifs neutres et indépendants, tire la sonnette d'alarme. Sur 40 échantillons d'assiettes en carton et en fibres de canne à sucre testés par l'Institut für Bedarfsgegenstände de Lunebourg (IfB), 20 contenaient des PFAS. Ces substances, surnommées "polluants éternels", sont très difficilement biodégradables une fois dans l'environnement.

Mais le problème ne s'arrête pas là ! Certains PFAS sont suspectés de favoriser des maladies comme le cancer ou de perturber le système hormonal. Un cocktail particulièrement nocif pour la santé qui se cache dans le revêtement hydrofuge de ces assiettes, censé empêcher l'eau et la graisse des aliments d'imprégner le carton.

Pire, l'IfB a détecté dans certains échantillons des taux élevés de fluorotélomères alcools libres, des substances qui peuvent facilement migrer de l'assiette vers les aliments. Un risque d'autant plus préoccupant que nombre de ces assiettes arborent fièrement la mention "compostable", laissant croire à tort qu'elles sont sans danger pour l'environnement. Car même si la plupart des PFAS identifiés sont encore autorisés à ce jour, leur potentiel toxique est désormais bien connu. L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) prévoit d'ailleurs de largement interdire ces PFAS dès 2025. D'ici là, mieux vaut donc se montrer vigilant au moment de choisir sa vaisselle jetable pour cet été.

L'association Stiftung Warentest propose d'ailleurs un test simple pour vérifier la présence d'un revêtement hydrofuge potentiellement problématique : il suffit de déposer une goutte d'eau et une goutte d'huile sur l'assiette. Si les deux forment des perles bien rondes à la surface du carton, il y a fort à parier que celui-ci contient des PFAS et il vaut mieux le délaisser au profit d'assiettes en céramique.

Ce petit geste peut s'avérer salvateur pour votre santé et celle de vos proches. Car une fois dans la nature, les PFAS contaminent durablement les sols et les cours d'eau, intégrant la chaîne alimentaire. On les retrouve ainsi dans des produits aussi variés que les vêtements outdoor, le fil dentaire ou encore les poussettes pour bébés.En attendant une réglementation plus stricte, le principe de précaution s'impose donc. Et si vous tenez à vos assiettes en carton pour leur côté pratique, préférez celles dépourvues de tout revêtement. Votre santé et la planète vous diront merci !