Avec la Team Japan House, le Japon dit "Jeux t'aime" à ses athlètes des JO !

Du 27 juillet au 11 août, la Team Japan House prend ses quartiers à la Maison de la Culture du Japon. Découvrez le programme de cette déclaration d'amour à la culture sportive venue du pays du Soleil Levant.

Le Japon, comme les USA ou l'Allemagne, a une très grande culture du sport scolaire et universitaire. Les activités de clubs y sont prépondérantes lors de la vie parascolaire. Cette implication forte permet de développer et de maintenir un amour du sport transgénérationnel. Il n'est donc pas surprenant de voir à quel point le sport prend une place majeure dans la politique de développement international du Japon. Sur les 10 dernières années, le pays a accueilli pas moins de trois compétitions internationales majeures avec le championnat du monde de handball féminin à Kumamoto, la Coupe du monde de Rugby 2019, ou encore les Jeux olympiques en 2021… Et ce n'est pas tout, en 2025, le Japon accueillera les mondiaux d'athlétisme et Deaflympics et en 2026 les Asian Games.

Soutenu par divers ministères dont celui de la culture et du sport, le Japan Sport Council et le Comité Olympique Japonais, la Team Japan House prend ses quartiers à la MCJP pendant les Jeux Olympiques. Quatre espaces ont été aménagés à l'occasion, dont deux accessibles au grand public, sous réserve de prise de rendez-vous (gratuit) sur le site Team Japan House.

Les espaces grand public :

Au 3e sous sol, une exposition sur l'histoire des Jeux à Tokyo, mais aussi un espace ludique avec des ateliers de ping-pong, basketball, course d'aviron virtuelle, doublé d'un espace didactique où vous pourrez vous initier à la calligraphie et à l'origami (trois sessions par jour). Mais aussi deux photocalls pour donner l'impression d'avoir couru le 100 mètres au JO de Tokyo 2020 et d'avoir obtenu une place sur le podium.

Plusieurs équipes culturelles tiendront des permanences tout au long de l'événement. Vous pourrez discuter avec les équipes de l'office du tourisme du Japon (JNTO), de Tokyo, mais aussi avec les équipes chargées des jeux d'Asie ou de l'exposition universelle d'Osaka (2025). C'est une occasion en or de planifier votre prochain séjour avec des lieux qui sortent de l'ordinaire. Pour les amateurs du sport, découvrez comment le Japan Sport Council accompagne au quotidien les sportifs dans leur quête de l'excellence.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez dans la boutique une sélection de goodies ad-hoc, mais aussi des conférences presque tous les jours, autour de la thématique : " sport et culture".

Plus insolite, vous pourrez aussi tester les fameux matelas Airweave sur les lits en cartons qui ont fait couler tant d'encre. D'ailleurs, le saviez-vous, ces matelas sont fabriqués au Japon, Airweave est une société spécialiste du futon…

Dans le même espace, vous pourrez découvrir comment les partenaires Ajinomoto et JAL ont mutualisé leurs efforts pour fournir des menus équilibrés aux sportifs dont vont pouvoir bénéficier tous les voyageurs pendant la période des Jeux Olympiques.

C'est aussi l'opportunité de pouvoir tester en avant-première la cabine de la classe affaire qui équipera les nouveaux Airbus de JAL dès avril 2025 pour les liaisons Londres-Tokyo, et courant 2025 pour Paris - Tokyo.

Les espaces réservé aux sportifs et VIP :

Nous vous le disions plus tôt, la Team Japan House a pour vocation première d'être un lieu d'accueil pour les athlètes japonais. Au 3e étage, des espaces de photocall ont été mis en place pour que les photographes officiels puissent immortaliser les sportifs médaillés.

Un système a été mis en place pour pouvoir tenir des lives sur le compte X de Team Japan, ces derniers seront interactifs, et les fans pourront poser des questions aux champions nippons.

Enfin, au 5e et dernier étage, le loft est devenu un salon d'accueil pour les athlètes, avec un catering aux petits oignons, de quoi donner envie de devenir sportif de haut niveau...

Du 27 Juillet au 11 Août 2024, Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis, quai Jacques Chirac 75015 Paris, France. Gratuit, sur inscription au préalable sur le site dédié (en anglais et japonais) : Team Japan House.