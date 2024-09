Cet endroit de rêve a été élu hôtel le plus luxueux d'Europe, il est à moins de deux heures de Paris

Des villas privatives, des piscines à débordement et un restaurant méditerranéen, l'hôtel le plus luxueux d'Europe est à quelques heures de Paris.

"Rien de tel qu'une baignade rafraîchissante dans la piscine, entouré de vues panoramiques à couper le souffle, avec un transat moelleux et un cocktail rafraîchissant qui vous attendent". Ajoutez à cela une expérience culinaire "inégalée" et un spa "d'exception", et vous obtenez l'hôtel élu le plus luxueux d'Europe cette année. Fondé par les Onassis, la famille de Jackie Kennedy, en 1960, il incarne le summum du raffinement.

Reconnu pour sa décoration épurée mélangeant l'élégance du classique et le chic du moderne et son service de conciergerie personnalisée 24 h/24, il a ouvert ses portes en 2018. Mais, si cet hôtel réservé exclusivement aux adultes a séduit le comité d'organisation des World Travel Awards, c'est surtout grâce à ses 113 chambres calmes et baignées de lumières qui offrent une vue inégalée sur la mer turquoise.

Y passer quelques jours de vacances, ce n'est pas seulement profiter d'un sommeil réparateur dans des draps de luxe. Là-bas, on alterne avec plaisir entre les terrasses privées avec accès direct à la plage et les trois piscines à débordement qui entourent les lieux. Situé sur l'île grecque de Corfou, le domaine de Domes Miramare propose aussi des villas à jardins privatifs qui ont tout pour plaire aux amateurs de luxe.

Le petit plus non négligeable de ce sanctuaire paradisiaque ? Son restaurant. Récompensé pour sa qualité chaque année depuis 2022, le Makris travaille des produits frais et locaux tout au long de l'année. Les amoureux de fruits de mer et de sushis ne sont pas en reste puisque deux bars à thème proposent leurs préparations locales aux vacanciers gastronomes.

Et parce que luxe rime naturellement avec bien-être, le resort entouré de plusieurs hectares d'oliviers propose chaque jour des représentations de musique classique ou jazz. Il abrite également un spa spécialisé dans l'utilisation de produits locaux comme l'huile d'olive et un centre sportif axé sur la remise en forme. On peut y pratiquer le yoga et plusieurs activités nautiques. Le lieu idéal pour se ressourcer.