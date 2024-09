C'est de la magie ! Cette technique du papier aluminium élimine sans efforts les poils d'animaux collés aux vêtements

Les propriétaires d'animaux ont tous déjà passé plusieurs heures à se battre contre les poils collés à leurs vêtements. La solution à ce problème était pourtant cachée dans les placards de leur cuisine.

On considère souvent nos adorables boules de poils comme des membres de notre famille. On joue avec eux, on les aime et on leur montre toute notre affection grâce à de nombreux câlins quotidiens. Mais quand vient l'heure du nettoyage du linge, la situation se complique. Nos vêtements se retrouvent couverts de milliers de poils impossibles à enlever, qui résistent même parfois à un passage dans la machine à laver.

Mais les utilisateurs des réseaux sociaux se sont mis en tête de trouver la solution contre ce tracas du quotidien. Alors que la plupart sont adeptes des brosses adhésives, la créatrice @Natural_Mallku a partagé son secret contre ce désagrément sur Instagram. Sa solution est tout aussi efficace, et surtout moins onéreuse.

Pour se débarrasser des poils de vos amis à quatre pattes, vous aurez besoin de votre machine à laver et d'un rouleau de papier aluminium, rien de plus. Il faut réaliser quelques boules de la taille de la paume de votre main, les placer juste au-dessus de votre linge dans votre tambour et laisser la magie opérer. Les boules en aluminium éliminent l'électricité statique, ce qui permettra de décoller les poils de tous les tissus sans aucun effort.

D'autres internautes conseillent d'ajouter un peu de vinaigre blanc dans le tambour de la machine. Le liquide assouplit les fibres, ce qui permet aux poils de se détacher encore plus facilement du tissu. Une deuxième solution a aussi fait ses preuves sur les réseaux sociaux. Il faut cette fois se procurer des gants médicaux à la pharmacie et doucement frotter les tissus. Accrochés au latex, les poils se décolleront instantanément.

La quatrième et dernière astuce peut s'avérer assez contre-intuitive : sécher ses vêtements avant de les laver. Avant de laver les vêtements, passez-les rapidement dans votre sèche-linge. Les poils indésirables seront ramassés par le filtre du sèche-linge. Effet immédiat !