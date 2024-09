200 euros tout compris pour un week-end, cette ville d'Europe peu connue est pourtant magnifique

Cette ville accessible et préservée du surtourisme a l'un des patrimoines les plus riches d'Europe. En hiver, elle fait rêver les petits et les grands.

Barcelone, Prague, Bruxelles, Porto… De nombreuses villes proches de la France sont prises d'assaut par des milliers de touristes qui s'offrent des week-ends prolongés. En plus d'être bondées, certaines comme Rome ou Amsterdam sont également très chères. Pourtant, il existe encore en Europe quelques alternatives méconnues et abordables.

Située à seulement 2 heures 30 de Paris en avion, l'une d'elles est un vrai joyau historique. Miraculeusement épargnée par les massacres des deux guerres mondiales, son architecture riche témoigne des événements qui ont marqué sa région. D'abord polonaise, puis annexée par la Russie avant de redevenir polonaise, cette ville est aujourd'hui la plus peuplée de Lituanie. Avec ses façades colorées typiques du nord de l'Europe, son immense tour en briques rouges, son vieux marché et sa cathédrale en pierres blanches, le centre historique de cette ville est intégralement classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Mais si elle est couronnée par le classement de Condé Nast Traveler, c'est surtout grâce à son côté Budget Friendly imbattable. "C'est le résultat de prix bas dans tous les domaines – le coût d'un week-end s'élève à 237 £ (soit 280 euros)", explique le magazine de voyages. En plus des visites citadines, des petits restos pas chers et des souvenirs qui ne coûtent rien, la ville de Vilnius offre de nombreuses randonnées accessibles pour tous les niveaux.

© Aerial Film Studio-AdobeStock

Digne d'une véritable carte postale, le château de l'île de Trakai est une pépite incontournable située à seulement 27 km de Vilnius. Accessible à pied par un long pont en bois ou en bateau, le château abrite une exposition sur les grands-ducs de Lituanie, plusieurs découvertes archéologiques, ainsi que diverses œuvres d'art. L'été, une fête médiévale, des foires, des animations variées et des concerts ont lieu dans la cour du château. Mais c'est bien en hiver que le château est le plus idyllique, car le lac qui l'entoure gèle et devient une gigantesque patinoire naturelle.

Côté gastronomie, les connaisseurs recommandent de tester le šaltiboršči, une soupe froide de betteraves connue pour sa légèreté. En dessert, le Sakotis, ou gâteau d'arbre, est inégalable. L'emblématique gâteau à la broche de la région peut être dégusté recouvert de chocolat, mais les puristes le préfèrent souvent nature. Ce dessert qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie a une place de choix lors de toutes les célébrations lituaniennes, que cela soient aux mariages, à Pâques ou encore à Noël.