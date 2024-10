Bonne nouvelle - on croyait cet animal disparu depuis 55 ans, il vient d'être photographié pour la première fois

Ce spécimen rare n'avait pas été photographié depuis juillet 1969, les scientifiques sont comblés.

L'heureuse nouvelle est tombée le 13 septembre 2024. Un animal disparu des radars depuis plus de 55 ans s'est enfin laissé immortaliser par un photographe. C'est complètement par hasard, lors d'un voyage d'exploration avec le fond mondial pour la nature (WWF) que Tom Vierus, un explorateur allemand, a repéré le spécimen. "J'ai photographié plusieurs espèces, mais je n'étais pas conscient de leur importance à l'époque", a-t-il expliqué sur l'origine de cette avancée majeure pour la biodiversité.

"La dernière mention scientifique documentée de cette espèce semble remonter à juillet 1969", a indiqué John Mittermeier, l'ornithologue qui a authentifié la découverte récente, au WWF. "Le spécimen en question est conservé au Musée américain d'histoire naturelle, à New York. Depuis lors, il y a eu quelques observations à l'œil nu, mais pendant 55 ans, l'espèce n'a pas été documentée par des images, des sons ou encore par un spécimen à conserver."

L'animal en question est en fait un oiseau rapace appelé l'Autour de Nouvelle-Bretagne. Avec son plumage gris et feu, ce dernier a été baptisé ainsi car il est exclusivement présent sur l'île de Nouvelle-Bretagne, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce rapace est malgré lui très connu, car c'est un habitué de la Liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature.

© WWF-Pacific/Tom Vierus

Selon la dernière Liste rouge, publiée fin 2023, 45 321 espèces sont classées menacées à travers le globe, ce qui représente 28 % de toutes espèces répertoriées dans le monde. La classification s'effectue par le biais d'une série de cinq critères : taille de population, taux de déclin, aire de répartition géographique, degré de peuplement et de fragmentation de la répartition.

En France métropolitaine, 14 % des mammifères, 24 % des reptiles, 23 % des amphibiens et 32 % des oiseaux nicheurs sont menacés de disparition du territoire. Tout comme 19 % des poissons d'eau douce et 28 % des crustacés d'eau douce. Le vison d'Europe est l'une des espèces les plus menacées de l'Hexagone. On ne compte plus que 250 spécimens à travers tout le territoire. Une situation critique.