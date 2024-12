C'est le meilleur cadeau à glisser sous le sapin pour un animal de compagnie - les vétérinaires le recommandent

Les animaux aussi devraient avoir droit à un cadeau de Noël. Pour Linternaute.com, la vétérinaire Hélène Gateau explique ce que vous pouvez lui offrir.

Vouloir faire plaisir à son animal pour Noël, c'est tout à fait normal. Rien n'est plus sain que de gâter son chien ou son chat pour une telle occasion. Mais alors que des millions de jouets et de récompenses sont vendus dans le commerce, quel est le meilleur cadeau à lui offrir ?

Interrogée par Linternaute.com, la vétérinaire Hélène Gateau a tout d'abord voulu évoquer les mauvaises idées. Elle rappelle qu'il ne faut surtout pas donner de chocolat à nos amis à quatre pattes, même s'ils en réclament. En effet, le chocolat contient une substance appelée théobromine, assez similaire à la caféine. Si elle est consommée en quantité raisonnable, cette molécule est inoffensive pour les êtres humains. Cependant, elle est extrêmement toxique pour les animaux. "Il ne faut pas non plus donner d'os de poulet, de volaille, ni rien qui peut se broyer et entraîner des perforations à l'œsophage", souligne Hélène Gateau.

En vérité, ce ne sont pas les seuls aliments à surveiller : le reste de la nourriture de Noël est tout aussi dangereux. "Si jamais un animal fait un repas trop riche en lipides, contenus dans les toasts par exemple, il risque de déclarer une indigestion ou une pancréatite. C'est une pathologie très grave chez le chien et chez le chat. Elle a un taux de mortalité non négligeable."

Mais alors que peut-on proposer à un animal sans risquer de terminer à l'hôpital ? Eh bien un cadeau adapté tout simplement. L'objectif est de casser le quotidien du chien ou du chat pour lui faire comprendre que Noël est un jour spécial. S'il a l'habitude de ne manger que des croquettes, "on peut tout à fait prendre une pâtée qu'il aime beaucoup", encourage la vétérinaire.

Il est aussi possible de lui offrir un nouveau jouet pour l'occuper. "Beaucoup de chiens aiment la nouveauté, et je recommande, car c'est très enrichissant pour leur cerveau", rappelle celle qui est aussi autrice de "Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien (et pas un enfant) " aux éditions Albin Michel. On peut même faire des cadeaux gratuits ! Un carton bien fermé à l'intérieur duquel sont cachées quelques croquettes peut être une très bonne idée. "Cela va le stimuler à chercher et il va s'amuser à déchirer le carton pour jouer avec", ajoute-t-elle. À vos cadeaux !