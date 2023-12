15 professions avec des emplois garantis au Canada pour les Français qui veulent changer de pays

Vous rêvez de changer de pays ? Le Canada vous ouvre les bras et vous garantit un emploi si vous travaillez dans l'un de ces 15 secteurs.

Le rêve de nombreux Français est de trouver un emploi, une nouvelle opportunité dans un autre pays, un pays où l'économie est plus dynamique. Une excellente option de pays offrant des milliers d'opportunités est le Canada. Le pays offre diverses opportunités d'emploi, une qualité de vie, une sécurité et une éducation de haut niveau.

Le Canada est un pays développé qui souffre d'un manque de professionnels qualifiés. C'est une excellente option pour les Français qui veulent gagner leur vie dans un autre pays. La preuve en est que 22 % des Canadiens ne sont pas nés dans le pays, c'est-à-dire qu'ils ont émigré là-bas en raison des opportunités de travail et de l'amélioration de la qualité de vie.

Découvrez maintenant quelles sont les professions qui peuvent vous faire changer de pays en 2024.

Infirmier - Le Canada fait face à une pénurie d'infirmiers, rendant la profession une excellente option pour les étrangers intéressés à travailler et résider dans le pays. Pour entrer dans le domaine, il est nécessaire de posséder un diplôme de baccalauréat en soins infirmiers et une inscription auprès de l'autorité régulatrice de la province. De plus, il est essentiel d'obtenir l'enregistrement à l'Association des infirmières et infirmiers du Canada ou au Conseil canadien des régulateurs des soins infirmiers auxiliaires (CCPNR). Le salaire moyen d'un infirmier au Canada varie de 30 000 à 60 000 euros par an.

Électricien Industriel - Cette fonction ne nécessite pas de diplôme universitaire, mais exige de l'expérience et de la formation. Les salaires les plus élevés sont offerts par les industries situées dans les provinces de Colombie-Britannique, Ontario et Manitoba. Le salaire moyen d'un électricien industriel au Canada est d'environ 57 000 euros par an.

Comptable - Les entreprises recherchent des comptables pour surveiller les budgets, les revenus et les dépenses. La qualification comprend la possession d'un diplôme de baccalauréat en comptabilité et l'obtention de la certification CPA (Comptable Professionnel Certifié). Le salaire moyen d'un comptable au Canada varie de 26 000 à 52 000 euros par an.

Mécanicien d'Équipements Lourds - Les mécaniciens d'équipements lourds qualifiés, venant de diverses parties du monde, ont l'opportunité d'immigrer au Canada. Ils sont responsables de la maintenance d'excavatrices, de grues, d'équipements agricoles et miniers. Le salaire moyen d'un mécanicien d'équipements lourds au Canada varie de 48 000 à 62 000 euros par an.

Gestionnaire des Ressources Humaines - Les entreprises canadiennes recherchent des immigrants pour répondre à la demande du marché du travail, rendant essentiel l'embauche de gestionnaires RH compétents pour conduire le recrutement de talents. Le salaire moyen d'un gestionnaire RH au Canada est d'environ 61 000 euros par an.

Pharmacien - Pour exercer la profession de pharmacien au Canada, il est nécessaire d'avoir un diplôme en pharmacie et d'être approuvé à l'examen réalisé par le Pharmacy Examining Board of Canada (PEBC). Le salaire moyen d'un pharmacien au Canada est d'environ 61 000 euros par an.

Soudeur - Les entreprises exigent que le soudeur possède une qualification professionnelle et de l'expérience, bien qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir un diplôme universitaire. De plus, se spécialiser en soudage sous-marin peut augmenter les chances d'être embauché. Le salaire moyen d'un soudeur au Canada est d'environ 50 000 euros par an.

Vétérinaire - Étant donné l'amour des Canadiens pour les animaux de compagnie, les vétérinaires trouvent un marché du travail dynamique. Les professionnels doivent obtenir une licence de l'organisme de réglementation de la province pour exercer la profession dans le pays. Le salaire moyen d'un vétérinaire au Canada est d'environ 65 000 euros par an.

Développeur Web - Aussi connu sous le nom de programmeur, le développeur Web utilise ses connaissances en front-end et back-end pour créer des applications qui fonctionnent sur Internet, telles que des applications et des sites Web. Le salaire moyen d'un développeur Web au Canada varie de 29 000 à 77 000 euros par an.

Gestionnaire de la Chaîne d'Approvisionnement - Les professionnels ayant de l'expérience en chaîne d'approvisionnement en France ont de bonnes chances de trouver un emploi au Canada. Le domaine de la logistique est en croissance et réalise plusieurs embauches. Le gestionnaire, par exemple, supervise toutes les parties de la chaîne pour garantir un bon fonctionnement. Le salaire moyen d'un gestionnaire de chaîne d'approvisionnement au Canada varie de 37 000 à 79 000 euros par an.

Physiothérapeute - La population vieillissante croissante du Canada a augmenté les opportunités de travail pour les physiothérapeutes. Il est nécessaire de posséder un diplôme d'une université accréditée par l'Association canadienne de physiothérapie. Le salaire moyen d'un physiothérapeute au Canada varie de 32 000 à 63 000 euros par an.

Ingénieur Électrique - Ceux qui étudient l'ingénierie électrique acquièrent les compétences nécessaires pour concevoir, analyser, tester et construire des composants électriques Le salaire moyen d'un ingénieur électricien au Canada varie de 35 000 à 89 000 euros par an.

Ingénieur Aérospatial - L'ingénieur aérospatial joue des rôles cruciaux dans diverses phases de la fabrication et de la maintenance de véhicules et systèmes aérospatiaux. Le salaire moyen d'un ingénieur aérospatial au Canada est d'environ 67 000 euros par an.

Ingénieur en Logiciels - Les ingénieurs logiciels sont recherchés par les entreprises de technologie, en particulier dans la province de l'Ontario, considérée comme la "Nouvelle Silicon Valley". Ils jouent un rôle vital dans le développement de programmes informatiques et d'applications. Le salaire moyen d'un ingénieur logiciel au Canada est d'environ 69 000 euros par an.

Analyste de Sécurité - Une autre profession en vue dans le domaine de l'IT au Canada est celle d'analyste de sécurité, qui utilise des connaissances en informatique pour créer des barrières de sécurité dans les systèmes et prévenir les fuites de données. Le salaire moyen d'un analyste de sécurité au Canada varie de 33 000 à 64 000 euros par an.

Pour trouver un emploi au Canada, il est essentiel de suivre quelques conseils. D'abord, perfectionner vos compétences en anglais est crucial, car les employeurs valorisent la maîtrise de cette langue. Il est essentiel d'adapter votre CV au modèle canadien, qui doit être plus court et axé sur des informations pertinentes telles que les projets, les bourses d'études et le bénévolat. De plus, rédiger une Cover Letter, une lettre de motivation qui met en avant votre parcours et vos qualités, est crucial dans le contexte canadien. Lors de l'envoi de votre CV, il est recommandé d'utiliser des plateformes spécifiques d'emploi au Canada, telles que Indeed, Jobs in Canada, Kijiji et Canadajobs. Cependant, il est aussi important d'actualiser votre profil sur LinkedIn et de participer à des groupes sur Facebook dédiés aux opportunités de travail dans le pays.