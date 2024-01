L'homme le plus riche de France est un producteur de vin

Peu de gens le savent, mais la plus grande fortune de France est un homme d'affaires qui produit du vin et des alcools de luxe.

Les classements des grandes richesses au niveau mondial et même national sont des publications très attendues. Bien que le suspense et les surprises soient rares, il est toujours intéressant de prendre connaissance des quelques variations en tête des classements. Mais aussi de l'origine de la fortune de ces milliardaires, qui viennent aussi bien du monde des affaires que du milieu artistique, notamment le cinéma et la musique ou encore des médias.

Depuis plusieurs années, Forbes, magazine économique américain de référence, présente dans un palmarès les hommes et femmes le plus riches du monde. Or l'un des tout premiers est de nationalité française, il s'agit du patron du plus gros groupe de luxe au monde. Bernard Arnault, le directeur général du groupe LVMH, est en effet la première fortune française depuis plusieurs années et encore aujourd'hui. Ce dernier n'est pas uniquement l'homme le plus riche de France, il est également dans le gratin mondial, dans les mêmes sphères de richesse que le patron de Tesla et SpaceX, Elon Musk. Le français a même un temps détrôné le milliardaire américain en tête de classement. Âgé de 74 ans, le Français dispose d'une fortune estimée à près de 200 milliards de dollars selon Forbes.

La fortune de la famille Arnault s'est formée grâce au secteur de la construction dans lequel le père de l'actuel milliardaire à beaucoup investi. Mais c'est bien le luxe qui caractérise aujourd'hui son empire. La création du groupe date de 1987, lorsque les maisons des quatre lettres du groupe fusionnent : la marque de mode et bagagerie Louis Vuitton, la maison de champagne Moët et Chandon et la marque de cognac Hennessy. Au fil des années, le groupe s'est élargi et est dorénavant composé d'autres maisons de mode ainsi que de marques de joaillerie, de maroquinerie de luxe et de cosmétiques.

La catégorie des vins et spiritueux est très développée par LVMH qui possède pas moins de 25 "maisons" comme elle se plaît à les appeler, diverses et variées. Côté champagne, le groupe est notamment le propriétaire des maisons Ruinart, Veuve Clicquot, les iconiques Dom Pérignon et Moët et Chandon, Krug et Mercier. Le groupe a aussi investi dans des domaines viticoles particulièrement luxueux. Parmi eux se trouvent des grands crus de différentes régions françaises comme le Clos des Lambrays issu de Bourgogne, le Château Cheval-Blanc et le Château d'Yquem dans la région de Bordeaux.

LVMH possède également quelques marques de spiritueux comme sa célèbre maison de cognac, mais aussi la maison écossaise de whisky Glenmorangie ou encore la marque de rhum cubaine Eminente. Au total, le marché du vin et des spiritueux rapporte 6 milliards d'euros au groupe de luxe. La part de marché la plus importante revient au secteur de la mode avec 31 milliards d'euros.