On sait enfin pourquoi on chante (mal) sous la douche, la science a l'explication ultime

Que l'on sonne juste ou faux, chanter sous la douche est très bon pour la santé. On vous explique pourquoi.

Beaucoup ne peuvent pas y résister. Dès qu'elles mettent un pied dans la douche, de nombreuses personnes ont le réflexe irrépressible de pousser la chansonnette. Grand classique de la chanson française ou tube du moment, chacun fait comme il l'entend, mais tout le monde se prend au jeu.

Et bien que cette habitude ait l'air d'un moment de détente comme un autre, elle s'explique scientifiquement. Si le cerveau et le corps apprécient cet exercice des cordes vocales, c'est parce que de nombreux aspects nécessaires au bonheur se croisent pour former le moment parfait.

L'eau chaude et la solitude dans la salle de bain créent tout d'abord un environnement relaxant, propice à la libération de dopamine, une substance chimique du cerveau liée au plaisir et à la créativité. Grâce à la respiration profonde qu'il provoque, le chant augmente également le flux d'oxygène, améliorant la circulation et réduisant le stress avec le même système que la méditation. Et ce n'est pas tout !

Le plus grand point positif du chant sous la douche vient tout simplement de l'acoustique de la salle de bain. Avec le son rebondissant sur les carreaux et les murs, votre voix sonne mieux, ce qui améliore votre confiance en vous. Prendre votre pommeau pour un micro est donc un moyen idéal d'améliorer votre humeur et votre bien-être facilement.

Bonus non négligeable, chanter sous la douche améliore la mémoire. Impossible d'emmener un téléphone ou une feuille pour suivre les paroles sous l'eau, il faut donc se concentrer pour se rappeler des couplets et du refrain tout seul. Une étude réalisée par la George Mason University a même révélé que chanter sous la douche pouvait améliorer la qualité de vie des gens qui souffraient d'Alzheimer.

28 % des Français font des vocalises sous la douche, selon une étude relayée par Ça m'Intéresse en 2018. Parmi leurs hits préférés, on note Bohemian Rhapsody de Queen, Dancing Queen de Abba ainsi que Sayin' Alive des Bee Gees. Du côté des chansons françaises, les playlists Spotify et Deezer recommandent J'irai où tu iras de Celine Dion, Je te donne de Jean-Jacques Goldman ou encore L'Aventurier d'Indochine.