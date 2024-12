Ces bûches Picard ne coûtent que 19 euros, elles sont aussi gourmandes que celles des grands pâtissiers

Avec leur présentation digne d'un restaurant de luxe et leur tout petit prix, ces quatre bûches de Noël raviront les petits et les grands gourmands.

La bûche est une véritable tradition qui permet de terminer un repas de Noël en beauté. Et il existe autant de versions que de palais. Parmi les plus traditionnelles, on trouve celle aux marrons, le roulé au chocolat ou encore, la glacée.

Mais pour s'offrir un bon dessert, il faut parfois débourser beaucoup d'argent, ce qui peut être compliqué quand on a épuisé tout son budget pour gâter sa famille. Pour remédier à ce problème, la marque de surgelés Picard, qui fait partie des enseignes préférées des Français, a sorti une gamme de quatre gâteaux glacés au design élaboré, qui feront sensation sur votre table le soir du réveillon.

Et il y a de quoi saliver. La bûche intitulée « La magie des cadeaux » est par exemple composée de chocolat noir, de glace vanille, de brownie cacao et d'une sauce caramel beurre salé. Sa recette est assez proche d'une seconde bûche, qui prend cette fois la forme d'une chorale. Pouvant être découpées en 8 parts, elles coûtent toutes les deux 19,99 euros. En forme de forêt de sapins, la bûche pâtissière façon tiramisu est la troisième alternative de dessert de Noël par Picard. Comme celle à la poire Belle Hélène, elle est vendue 18,99 €.

© Picard

Pour les plus gourmands, le chef cuisinier français Thierry Marx s'est également associé avec Picard pour dessiner son propre dessert. En forme d'ours blanc endormi sur la banquise, il mélange plusieurs saveurs typiques des fêtes de fin d'année. Coque chocolat blanc, crème glacée à l'amande avec noisettes, amandes et pistaches, crème vanille et cœur coulant mandarine, ça donne l'eau à la bouche. Pour chaque bûche achetée au prix de 29,99 euros, 1 € sera reversé aux Banques Alimentaires.

Mais à part leur prix, pourquoi choisir les bûches de la marque française ? Chaque année, ces dernières sont des best-sellers. À tel point qu'elles sont souvent victimes de leur succès. "Très bonne bûche, mais pour l'avoir, c'est toujours compliqué. Elle est toujours en rupture", avertissent les internautes sur le site internet de Picard. Si vous êtes tenté par le dessert, nous vous conseillons donc de vous dépêcher d'aller en acheter !