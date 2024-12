C'est le "Monsieur Cuisine" des enfants - il coûte moins de 40 euros chez Lidl et permet de réaliser des dizaines de recettes

Pour moins de 40 €, ce mini robot promet de transformer votre enfant en un vrai prodige de la pâtisserie !

Le 3 juin 2019, Lidl a changé le fonctionnement des cuisines françaises en commercialisant son Monsieur Cuisine à travers tout l'Hexagone. Après quelques cohues et bousculades dans les magasins, le robot cuiseur de la marque Silvercrest a rapidement fait ses preuves sur les plans de travail.

Cinq ans plus tard, Lidl crée la surprise et relance son produit miracle juste à temps pour Noël ! Mais ce dernier ne vient pas seul. Sa version miniature, destinée aux enfants, l'accompagne. Écran couleur, bol mélangeur avec couvercle, batteur, spatule, verre doseur… le robot pour les plus petits est presque identique à celui des plus grands.

La seule différence entre les deux machines ? Leur prix. Alors que le Monsieur Cuisine d'origine coûte 370 euros, sa mini copie ne vaut que 37,99 €. Convenant aux enfants à partir de 3 ans, le robot pour enfants est également beaucoup moins dangereux que sa version d'origine. Mais pas d'inquiétude, avec ses lames en plastique et son mélangeur adapté, la machine est parfaitement capable de créer des pâtes à gaufres, des muffins, des yaourts ou encore des crèmes dessert. Ces quatre recettes sont d'ailleurs comprises dans le livre intégré au Monsieur Cuisine Mini !

© Lidl

Garanti trois ans, ce robot pâtissier est vendu avec des piles incluses et convient au lave-vaisselle. De quoi ravir les petits pâtissiers et leurs parents ! Sur le site internet de Lidl, les avis sont déjà très enthousiastes. "C'est un bon produit, avec un bon rapport qualité/prix", peut-on lire plusieurs fois à côté de la page produit qui permet de le commander.

Trois semaines avant Noël, Lidl propose d'innombrables jouets pour enfants à prix bas. Cuisine, coiffeuse, pizzéria, boutique, clinique vétérinaire, école, épicerie et même glacier… Les enfants qui vous entourent pourront découvrir de nombreux métiers de façon ludique. Et les adeptes du bricolage peuvent, eux aussi, se réjouir, plusieurs reconstitutions pour enfants des fameux outils Parkside ont fait leur apparition dans les magasins de l'enseigne allemande. Tronçonneuse, scie sauteuse, perceuse… il y en a pour tous les goûts.