C'est Barcelone sans les touristes - cette ville ensoleillée toute l'année est le joyau caché de l'Espagne

Cette station balnéaire à quelques heures de Paris est encore épargnée par les touristes. Pourtant, elle a une météo de rêve, une architecture très riche et des plages de plusieurs kilomètres de long.

Si vous aimez vous réveiller face à la mer, vous balader sur la plage le matin et partir en escapades culturelles l'après-midi, cette ville côtière est la destination idéale pour vos vacances de décembre.

Avec une température moyenne de 17 °C et moins de cinq jours de pluie par mois, vous pourrez profiter pleinement de toutes vos journées sur place, sans être embêtés par les touristes ! En effet, la plateforme d'hébergement entre particuliers Airbnb vient de partager un classement des 10 villes magnifiques où passer quelques jours, tout en échappant à la foule. L'une d'elles, située à seulement quelques heures de Paris, a retenu notre attention.

Réputée pour son soleil et ses plages de sable fin, la ville d'Alméria au sud de l'Espagne est également connue pour son architecture extrêmement riche. En premier, on peut citer la superbe cathédrale en briques rouges entourée de palmiers datant de 1524. Effectivement, il est impossible de passer quelques jours dans cette région sans partir à la découverte des vestiges de l'époque musulmane. Parmi les autres trésors de cette époque, on note l'ancienne forteresse Alcazaba d'Almería, la rue pavée Calle de Las Tiendas ou encore la Plaza de la Construcion où se dressait un souk immense.

Alcazaba d'Almería © Sergey-Adobe Stock

Ne ratez pas non plus la Rambla d'Almería. Également connue sous le nom d'Avenue Federico García Lorca, c'est la rue la plus animée de la ville. À la tombée de la nuit, promenez-vous là-bas avec une crème glacée pour admirer le coucher du soleil sur la Méditerrannée. Avant de partir, il vous faudra aussi évidemment passer quelques heures dans le désert de Tabernas, qui abrite une multitude de plantes, de reptiles et d'oiseaux.

Et si les paysages uniques de la province d'Alméria vous disent quelque chose, ce n'est pas par hasard. De nombreux films, comme Astérix aux jeux olympiques ou Le Bon, la Brute et le Truand, y ont été tournés. De plus, cette région compte quelques-uns des plus beaux villages d'Andalousie, dont font partie Níjar et Mojácar. N'hésitez pas à vous y balader avant de reprendre l'avion vers la France.