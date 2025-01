Ce pays européen ensoleillé et pas cher offre des trésors insoupçonnés - il est à visiter une fois dans sa vie

Ce pays proche de la France séduit de plus en plus de vacanciers. Sa popularité s'explique par un climat méditerranéen, des paysages magnifiques et des prix plus qu'attractifs.

C'est un petit coin d'Europe encore sous-estimé qui a beaucoup de choses à offrir. Depuis quelques années, un territoire situé à seulement 3 heures de la France met tout en œuvre pour attirer plus de visiteurs. Grâce à son climat méditerranéen, ses plages de sable blanc et ses tarifs très abordables, il pourrait bien vous séduire et devenir votre destination de vacances favorite.

Situé au cœur des Balkans, ce pays offre des paysages naturels à couper le souffle et des immersions dans des villages aux traditions encore préservées, impossibles à retrouver ailleurs. Pour découvrir les joyaux cachés de ce territoire, pas besoin de se couvrir : les températures oscillent entre 15 degrés en mars et 29 degrés en juillet et août. Elles peuvent également atteindre 23 degrés en octobre. Si vous voulez éviter la foule, nous vous conseillons tout de même de réserver votre séjour sur place au printemps.

Si vous passez quelques jours en Albanie, vous découvrirez l'architecture colorée de la capitale Tirana, mais aussi les collines d'oliveraie de Saranda. Cette dernière est d'ailleurs considérée comme la plus belle ville du pays grâce à sa proximité avec la magnifique plage de Ksamil. Le superbe château de Porto Palermo et les ruines antiques de Butrint, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992, ne manqueront pas non plus de vous émerveiller.

La plage de ksmail, en Albanie © zm_photo-AdobeStock

Pour se rendre en Albanie, pas besoin de faire des économies pendant six mois, puisque le prix des vols entre Paris et Tirana peut descendre en dessous de 30 euros au printemps. En moyenne, un aller coûtera 181 euros en été. Interrogée par Linternaute.com, la spécialiste voyage du comparateur de vol Kayak, Eva Fouquet, assure d'ailleurs que les tarifs n'ont pas augmenté suite à la récente popularité du pays. "Pour l'été 2025, ils sont même en baisse de 31 % par rapport à 2024. C'est surprenant et ça pourrait ne pas durer alors c'est maintenant ou jamais", explique-t-elle.

Interrogée sur le prix des hôtels sur place, Eva Fouquet confirme son premier conseil. "L'Albanie se développe très rapidement pour accueillir les touristes. Des complexes 5 étoiles sont en train de naître et ils ne sont vraiment pas chers", explique-t-elle. "Par contre, ils vont bientôt augmenter donc il faut réserver dès à présent". En effet, il est possible de réserver des hôtels de luxe pour moins de 70 euros par nuit en mars. Au mois de juillet, la même chambre équipée d'un spa et située à 350 mètres de la plage passe à 175 euros en moyenne.