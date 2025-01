Plus besoin de comparer, cette enseigne de supermarchés offre les meilleures promotions - ces experts sont formels

Dans la bataille féroce qui oppose les marques de grande distribution, une enseigne tire son épingle du jeu. Tout au long de l'année 2024, elle a proposé des promotions plus importantes que ses concurrentes.

Si l'inflation a enfin ralenti au dernier trimestre de 2024, la chasse aux bonnes promos et aux économies ne faiblit pas chez les consommateurs. Parmi les postes budgétaires les plus importants, figure évidemment celui de l'alimentaire. Plus que jamais, les Français cherchent donc les enseignes de supermarché les moins chères pour faire leurs courses du quotidien. Conscientes de cet enjeu, les grandes surfaces cherchent à tirer leur épingle du jeu. Leur solution ? Tout miser sur les promotions. Et le résultat est sans appel : en 2024, le montant moyen des promotions constatées dans les magasins de grande distribution s'élève à 27,2 %.

Dans le détail, une marque est plus généreuse que les autres avec un taux moyen de remise de 28,6 %. Le grand champion des promotions ? Sans grande surprise, il s'agit du groupe E. Leclerc, comme l'explique le baromètre 2024 de l'institut d'études Circana. Si intéressant qu'il soit, ce nombre peut paraître dérisoire pour certains. Il s'explique en fait par l'entrée en vigueur le 23 mars 2023 de la loi Descrozaille, selon laquelle les remises sur les produits d'entretien, d'hygiène et cosmétiques ne peuvent plus excéder 34 % du prix de départ.

Derrière les magasins Leclerc, on retrouve Intermarché, U et Auchan (taux moyen de remise entre 26 % et 26,9 %) ainsi que Carrefour (25,6 %). Lidl se positionne à 24,3 %, Monoprix à 24,1 % et Casino à 22,3 %. C'est -2,5 points de moins qu'en 2023. Mais attention, derrière ce chiffre se cache une toute autre réalité si l'on s'intéresse à un type de produits de plus en plus apprécié par les Français...

© AdobeStock- monticellllo

Il s'agit des prix sur les fameuses marques de distributeurs (MDD), c'est à dire les produits vendus sous le nom du supermarché. On peut ainsi citer les fameux Silvercrest ou Envia chez Lidl, Marque Repère chez Leclerc, Produits U chez U, Reflets de France chez Carrefour ou encore Monique Ranou et Pâturages chez Intermarché. Sur ces MDD, le classement est ainsi totalement chamboulé. Cette fois, ce n'est pas Leclerc qui monte sur la première place du podium, mais bien Lidl. En 2024, 46,2 % des produits MDD de l'enseigne allemande ont profité d'une opération promotionnelle !

En deuxième et troisième positions, on retrouve Auchan supermarché qui affiche 25,6 % de produits MDD en promotions et Intermarché hyper avec 11,5 % de produits remisés. Monoprix est à égalité. Si Leclerc est la moins bien notée de ce classement avec seulement 10,7 % de produits MDD remisés, c'est aussi parce qu'elle est souvent vue dans les comparatifs et baromètres comme l'enseigne la moins chère de France. En dehors des promos, les produits y sont ainsi parfois moins chers que ceux vendus en promotions par d'autres marques. Cette fois, pour en avoir le coeur net, pas de classement ! Il vous faudra comparer en rayons les prix de vos produits préférés...