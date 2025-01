Finies Bali et les Maldives, cette île est la préférée des jeunes mariés - et on sait pourquoi quand on voit ses paysages

Le site de réservation en ligne Tripadvisor vient de couronner cette île comme étant la meilleure destination pour une lune de miel. Au programme : des eaux cristallines, des plages époustouflantes et des paysages inoubliables.

Ces dernières années, la plupart des couples s'envolaient vers Bali, les Maldives ou la Thaïlande pour leur voyage de noces. Mais, de plus en plus chères et de plus en plus dépassées par le surtourisme, ces destinations perdent petit à petit en attractivité.

C'est donc un autre pays, tout aussi exceptionnel, que Tripadvisor a choisi de sacrer "meilleure destination pour un voyage de noces" cette année. Offrant 365 jours de soleil par an, cette île est réputée pour ses immenses plages de sable fin, ses habitants extrêmement accueillants et ses lagons transparents. Les couples se rendent principalement là-bas pour les hôtels haut de gamme les pieds dans l'eau où règne le calme et la sérénité.

Mais pour profiter de l'île Maurice, située au sud-ouest de l'Afrique, pas besoin d'être un jeune marié en quête de romantisme. Là-bas, les amateurs de randonnée peuvent par exemple explorer le Piton de la Rivière Noire, plus haute montagne de l'île. Peuplée d'une végétation impressionnante, elle offre une vue panoramique à 360° sur tout le reste du territoire. Les nombreuses cascades et le parc naturel de la vallée des couleurs, qui tient son nom des 23 teintes de sable que l'on peut y observer, ne manqueront pas non plus de charmer ses visiteurs.

© AdobeStock-Balate Dorin

Mais Maurice se visite aussi et surtout par les eaux ! La plage en forme de croissant de lune de Blue Bay est l'un des passages obligatoires pour s'imprégner de la beauté du lieu. Pour mieux profiter de ses eaux cristallines, nous vous conseillons de monter dans l'un des petits bateaux à fond de verre. Impossible par ailleurs de séjourner sur le territoire mauricien sans s'élancer à bord d'un catamaran pour une excursion avec masque et tuba. Épaves intactes, bancs de poissons, récifs coralliens, raies, tortues et dauphins peuplent Trou Aux Biches et de Grande Baie, les deux plus belles régions de l'île. Les plus curieux embarqueront ensuite à bord d'un hélicoptère pour découvrir la cascade sous-marine allant jusqu'à 4 000 mètres de profondeur qui a rendu l'île célèbre.

Côté financier, le coût de la vie à Maurice est 41 % moins élevé qu'en France. Pour dîner dans un bon restaurant, vous n'aurez pas à débourser plus de 15 €. De son côté, un ticket de transport en commun ne vous coûtera que 70 centimes. Nous vous conseillons donc de prévoir environ 100 € par jour et par personne si vous souhaitez profiter de votre voyage. L'aspect qui vous demandera le plus d'investissement sera bien-sûr le vol, car il faut 11 h pour relier l'île depuis Paris. Le prix moyen d'un hôtel est aussi à prendre en compte. Un 3 étoiles vous coûtera en moyenne 45 € par nuit tandis qu'un établissement 5 étoiles vous demandera 150 € par nuit et par personne.