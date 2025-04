Lidl a inventé un nouveau dessert au chocolat "Dubaï style" : il coûte moins d'un euro et arrive déjà en magasin

Les adeptes du chocolat Dubaï style vont une nouvelle fois se ruer chez Lidl pour goûter ce nouveau produit, proposé juste avant Pâques.

Une tablette de chocolat fourrée à la pâte de pistache croustillante : il n'en a pas fallu plus aux amateurs de curiosités culinaires pour devenir fans du chocolat de Dubaï. Après avoir été goûté par tous les plus gros influenceurs des réseaux sociaux, ce mystérieux chocolat vert a été revisité par la marque Lindt. Cette dernière a rapidement fini par proposer sa réinterprétation, dont les 145 g sont vendus pour la modique somme de 9,99 €. Son succès fulgurant en a fait un des produits tendance de ce début d'année.

L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'est sans compter sur le discounter Lidl qui s'est, lui aussi, approprié le chocolat Dubaï style. À peine annoncée, la tablette vendue pour seulement la moitié de ce que demande Lindt a rameuté les foules. Jeudi 27 mars, plusieurs centaines de personnes se sont naturellement précipitées dans les rayons de l'enseigne allemande pour mettre la main sur le précieux produit.

Et Lidl a décidé de se remettre ça ! Cette fois, ce n'est pas la tablette de chocolat Dubaï style classique qui sera trouvable en magasin, mais des beignets fourrés à la pâte de pistache. Le prix de ce dessert nappé de chocolat ? Moins d'un euro ! Dès le jeudi 10 avril, les "beignets Dubaï style inédits" seront vendus pour 0.99 centimes. De quoi déchainer les foules une fois de plus.

© Ldil

Même s'il a ravi les papilles de tous ceux qui ont réussi à mettre la main dessus, le chocolat Dubaï style n'est pas vraiment le produit idéal pour la santé pour autant. Tout d'abord, il faut rappeler que l'appellation "Dubaï" n'est qu'un nom. Il n'existe pas de recette exacte. La composition est donc différente d'une marque à une autre. L'autorité de la santé allemande, pays où le chocolat Dubaï a rencontré un succès éclair, a tiré la sonnette d'alarme après avoir examiné la composition de huit tablettes de ce chocolat. "Colorants, allergènes, aliments transformés, additifs, gras… les résultats sont toujours alarmants", regrette le Ministère allemand de l'alimentation et de la protection des consommateurs.

De même, ce chocolat est, la plupart du temps, plus sucré qu'une tablette de chocolat au lait classique. Il est donc naturellement beaucoup plus riche que le chocolat noir. La plupart des nutritionnistes ayant pris la parole sur ce sujet ont recommandé de créer soi-même ses tablettes. Pour ce faire, il suffit de choisir un chocolat classique moins sucré, et d'y ajouter des morceaux de pistaches concassées. Votre création sera sans aucun doute bien meilleure et coûtera beaucoup moins cher !