Ce maillot des Bleus est déjà un collector, il s'arrache pour les JO

Réalisé par Jordan, le nouveau maillot de l'équipe de France de basket s'arrache pour le début des JO de Paris.

Avant même le début des Jeux Olympiques de Paris 2024, les collections officielles et les maillots des équipes ont évidemment été dévoilés. L'un d'entre eux fait sensation, celui de l'équipe de France de basket ! Avec son bleu punchy et son design sobre, il s'impose déjà comme un des produits lifestyle phares du moment sur le web.

Les raisons sont nombreuses, à commencer par la marque qui équipe l'équipe de France dirigée par Vincent Collet. Depuis plusieurs années, les Bleus ont le privilège d'être équipés par la marque Jordan, la sous-branche de Nike, fondée en collaboration avec l'icône du basket Michael Jordan. Pour ces Jeux à domicile, l'équipe de France aura une gamme complète et totalement inédite, déjà disponible en ligne sur le site de Nike.

Si vous êtes intéressé, il va falloir faire vite ! Le maillot domicile bleu avec ses liserés blanc et rouge sur les épaules et tombant sur les côtés du maillot s'arrache depuis quelques jours. Il peut même étre difficile de le trouver sur le web. Attention, plusieurs versions ont été dévoilées par Nike. Vous pouvez ainsi préférer le maillot dans sa version toute blanche. Il est aussi encore possible de trouver le maillot identique en terme de design qui sera portée par l'équipe féminine ou le maillot réservé à l'équipe de basket 3x3. Il se distingue par des liserés légèrement différents, avec du blanc sur les épaules au lieu du rouge pour celui porté par Nicolas Batum et ses coéquipiers.

Quant au flocage, celui de la nouvelle star NBA Victor Wembanyama remporte tous les suffrages. Mais lui aussi commence à être difficile à dénicher) ! Numéro 1 de la célèbre draft NBA en 2023, élu meilleur débutant de l'année ("rookie"), le surdoué des San Antonio Spurs s'apprête à disputer sa première grande compétition avec les Bleus pour ces Jeux Olympiques à domicile. "Wemby" a choisi le numéro 32 en équipe de France, un hommage à la légende américaine Magic Johnson. Son association avec l'autre géant de la raquette Rudy Gobert fait déjà saliver les fans, qui rêvent de faire tomber la "Team USA" et son armada de stars.

Une médaille de bronze au Mondial 2019, une médaille d'argent aux JO de Tokyo en 2021 (la 2e de l'histoire pour le basket français), une médaille d'argent au dernier Euro 2022... L'équipe de France masculine de basket tourne autour de la médaille d'or et s'avance comme l'une des équipes à suivre de près durant ces JO. Une raison de plus de s'équiper ? Nike propose aussi sa gamme de produits dérivés, du short au polo en passant par le t-shirt de supporter, tous ornés du fameux "Jumpman", le logo iconique et devenu mythique de la marque Jordan.