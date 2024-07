JO 2024. Cérémonie d'ouverture : les mauvaises nouvelles s'accumulent, le direct

À quelques heures de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, les mauvaises nouvelles s'accumulent pour le comité d'organisation.

En direct

10:20 - Florent Manaudou et Melina Robert Michon aux avants postes Avec cette pluie et ce spectacle, on en est presque peut être à oublier les sportifs. Ce soir, à la fin du défilé des athlètes, Florent Manaudou et Melina Robert Michon porteront fièrement le drapeaux français sur la Seine. Les deux athlètes, élus il y a quelques jours, s'attendent à vivre un moment unique.

10:00 - La pluie ne va rien gâcher pour Hidalgo "Depuis des années, on se dit non le 26 juillet il ne peut que faire beau. On fera avec", a-t-elle lancé, reconnaissant toutefois que la pluie "peut perturber un peu la cérémonie au sens où il y a des tableaux prévus pour un temps un peu plus sec. Il y aura des lumières extraordinaires, ça ne va pas gâcher la cérémonie", a-t-elle toutefois assuré.

09:42 - La SNCF perturbée à quelques heures de la cérémonie La SNCF a été victime "de plusieurs actes de malveillance concomitants touchant les lignes TGV Atlantique, Nord et Est" dans la nuit de jeudi à vendredi. "Des incendies volontaires ont été déclenchés pour endommager nos installations" explique le société ferroviaire dans un communiqué qui assure que des équipes "sont déjà sur place pour procéder au diagnostic et débuter les réparations". Mais la SNCF prévient également que les perturbations, nombreuses dans la matinée du vendredi 26 juillet, devraient "durer au moins tout le week-end", le temps d'effectuer les réparations nécessaires. "On va évaluer les impacts aujourd'hui pour les voyageurs et les athlètes, mais également les impacts pour ce week-end qui concernent le bon acheminement de toutes les délégations vers les sites de compétition.". "Jouer contre les Jeux, c’est jouer contre la France, contre son camp, contre son pays" a expliqué la ministre des Sports.

09:40 - Une adaptation à cause de la pluie ? "C’est un aléa auquel notre responsabilité est de savoir s’adapter" a lancé la ministre des Sports Amélie Oudéa Castera sur BFM TV.'' Evidemment, l’équipe autour de Thomas Jolly [l’homme choisi il y a deux ans pour organiser les cérémonies des Jeux olympiques de Paris 2024] a conçu différents scénarios. Ça ne va en rien gâcher la fête. C’est une cérémonie à ciel ouvert.''

09:20 - Céline Dion, Lady Gaga, on fait le point La présence de Céline Dion pour la cérémonie d'ouverture des JO ne fait guère de doute. Arrivée mardi matin à Paris, la méga star, qui n’a plus chanté depuis 2020, interprétera une chanson d’Édith Piaf, sans doute, L’hymne à l’amour. Aya Nakamura s’attaquera au répertoire de Charles Aznavour, accompagnée de la Garde républicaine. Lady Gaga sera également présente.

09:00 - "On veut que les gens disent Wahou" Sur RTL, Tony Estanguet a livré son sentiment à quelques heures du grand jour. "On voulait déjà sur le lieu un format complètement inédit pour que les gens se disent “Waouh, ça, on l’avait jamais vu. On a souhaité vraiment entremêler le sport et la culture, a ajouté M. Estanguet, précisant que 2 000 artistes vont se produire ce soir. Habituellement, sur les cérémonies, il y a une première partie plutôt très artistique, une deuxième partie plutôt autour des athlètes. Mais là, on a vraiment souhaité que, dès le début, les athlètes soient présents et qu’on intègre la partie artistique dans la présentation des athlètes qui vont se succéder tout au long de la soirée."

08:40 - Un problème pour les femmes enceintes ? "J’ai lu quelque part qu’elle était déconseillée aux femmes enceintes et aux personnes à mobilité réduite. Je comprends qu’il y ait des contraintes organisationnelles mais c’est choquant de lire ça. J’ai pensé à mon père handicapé qui aurait rêvé d’y assister mais pour qui rien n’a été pensé, à part peut-être une place hors de prix" lance une jeune femme au Figaro qui a décidé de ne pas se rendre à la cérémonie malgré les invitations.

08:28 - Une météo capricieuse Le soleil était annoncé il y a quelques jours, le temps gris et pluvieux sera finalement au rendez-vous de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. "On attend des petites précipitations dans la matinée, rien d’important explique un spécialiste météo dans la Matinale olympique sur RMC. "En revanche, après une petite accalmie cet après-midi, les pluies devraient reprendre de plus belle malheureusement en fin d’après-midi et en soirée. C’est prévu entre 18h et 19h. Et le cumul de pluie entre 18-19h et minuit s’annonce assez important. On prévoit jusqu’à 25-30 mm de pluie. Pour vous donner une comparaison, c’est l’équivalent de 15 jours de précipitations en quelques heures. Ce n’est pas allumez le feu, c’est vraiment l’éteindre"