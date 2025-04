Oubliez les meubles, Ikea lance sa première ligne de vêtements - on n'aurait jamais imaginé des prix aussi bas

T-shirts, sweats à capuche, bobs, sacs... Ikea lance sa propre ligne de mode. Les prix sont étonnement bas.

"Décennie" c'est le nom - traduit en français bien sûr - qu'Ikea a choisi pour sa toute première collection de vêtements. Après les meubles, le linge de maison, les accessoires et la restauration, l'enseigne suédoise se lance officiellement dans la mode.

Des sweats à capuche, des chapeaux, des T-shirts, des tote-bags en tissu… La première capsule nommée Aurtiende est déjà bien fournie. "Cette collection exclusive s'adresse à toutes celles et ceux qui aiment affirmer leur personnalité, que ce soit en ville ou à la maison", se félicite la marque dans le communiqué qui officialise le lancement de cette nouveauté.

Le T-shirt Ikea existe en rose et en noir © Ikea

Noir, vert, rose ou encore blanc, les produits sont disponibles dans de nombreux coloris. De quoi plaire à tous les adeptes de la marque d'ameublement. Et il y en aura pour toutes les bourses ! Le bob et le tote bag à poches sont les deux articles les moins chers. Entièrement confectionnés en coton, ils ne coûtent que 6,99 €. Le T-shirt 100 % coton est, de son côté, disponible pour seulement 9,99 €. Le sweat à capuche estampillé du logo Ikea est au prix de 19,99 €. Malheureusement, pour choisir sa taille, il faudra viser juste. Les deux vêtements sont disponibles en S/M, en L/XL et c'est tout !

Déjà en vente sur le site internet d'Ikea, les produits seront également commercialisés dans trois établissements : Italie Deux, Rivoli et Vélizy. Il y a fort à parier qu'ils vont s'arracher, mais feront-ils mieux que les sneakers Lidl et leurs 150 000 exemplaires écoulés en seulement un an ? Cela reste encore à voir !

Avec sa ligne de vêtements et son nouveau concept de magasins "ateliers de conception et de commande" ouvert à Paris et à Toulouse, Ikea renouvelle son concept sans cesse. Il faut dire que, depuis quelques années, la marque se retrouve face à l'offensive de concurrents féroces et prêts à casser leurs prix comme Action ou encore Lidl. Dernièrement, c'est l'enseigne d'ameublement danoise Jysk qui a débarqué en France. Alors qu'elle compte déjà 74 établissements sur le territoire français, elle ne cache pas son ambition d'atteindre 500 points de vente dans les prochaines années.