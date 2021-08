Yann Graf : "Flashpoint a bouleversé l'univers de DC Comics !"

Avant la sortie du film The Flash en 2022, Yann Graf, éditeur chez Urban Comics, explique pourquoi il est préférable de lire la bande dessinée avant de voir le film.

Un an avant la sortie du film The Flash au cinéma, l'éditeur Urban Comics publie deux recueils massifs : Flashpoint - Édition 10 ans et Flashpoint - Le Prélude, sur l'arc narratif Flashpoint mettant Barry Allen alias " Le Flash" au centre du DC Verse.

L'histoire :

Barry Allen, l'homme sous le costume de Flash, peut remonter le cours du temps grâce à sa vitesse. Geoff Johns, le scénariste, a mis un événement tragique dans la vie de Barry Allen. Ce dernier remonte le temps pour essayer de prévenir cet incident. Ce faisant, il change complètement l'univers tel qu'il le connaissait. Batman, Aquaman, Wonder Woman et Superman n'ont plus rien à voir avec ceux que vous connaissez…

Avec cet univers parallèle de Flashpoint dans lequel les Atlantes et les Amazones se font la guerre, le dessinateur Andy Kubert a pu démontrer toute l’étendue de son savoir-faire en délivrant des versions plus agressives des héros DC. © Flashpoint © 2011, 2016 DC. All Rights Reserved. © 2021 Urban Comics pour la version française.

Par quel album est-il préférable de découvrir l'arc narratif Flashpoint ?

Yann Graf - On peut lire les deux albums indépendamment. Mais je recommande de lire l'édition 10 ans de Flashpoint en premier puis le recueil Prélude ensuite. Cette édition anniversaire de Flashpoint n'est pas juste une simple réédition, c'est une nouvelle édition qui pour la première fois en France propose les crayonnés d'Andy Kubert. Cela permet d'apprécier au mieux son incroyable travail. Dans une seule mini-série il a réimaginé complètement tout l'univers graphique de DC Comics. Les costumes, l'apparence des personnages, tout a été modifié. C'est un travail titanesque, et il ne faut pas oublier que le comics est un médium visuel où le dessin est primordial pour le succès d'un titre.

Le prélude est un album qui apporte deux choses : tout le background sur la rivalité entre Flash et Néga Flash (Professeur Zoom) et qui est le catalyseur de Flashpoint. Mais cet album permet au scénariste, Geoff Johns, d'approfondir encore plus le lore de l'univers qu'il a mis en place dans Flashpoint. Tous ces personnages principaux ou secondaires ont des rôles et des interactions différentes. C'est aussi l'occasion de mettre en avant le travail de Francis Manapul qui était encore jeune premier avec cette série et aujourd'hui est un pilier de DC Comics.

Comment avez-vous eu l'idée de l'hologramme pour la couverture de Flashpoint ?

Comme cet album offre pour la première fois les crayonnés de Kubert on s'est dit que ça serait génial de pouvoir montrer les deux versions de la couverture en même temps. Symboliquement ça accompagne très bien l'histoire aussi : " changer le passé pour corriger le présent" et le fait que tout soit lié en permanence. Les Espagnols avaient fait un coffret avec toutes les mini-séries et cette couverture lenticulaire alternative, il y a deux ans.

Benoit Peris, notre chef de fab, a fait un travail remarquable, tenter une édition qui n'a jamais été réalisée est un risque. Surtout pendant le confinement qui ne facilite pas la tâche.

© Flashpoint © 2011, 2016 DC. All Rights Reserved. © 2021 Urban Comics pour la version française.

En quoi Flashpoint est primordial dans le new 52 / rebirth ?

C'est une œuvre primordiale car ça bouleverse l'histoire des personnages DC.

Jusqu'ici tous les protagonistes de l'univers DC avaient une histoire, un passé, figé, depuis Crisis (1986). Flashpoint fait quelque chose de complètement inédit, il ne change pas juste une relation entre deux personnages, mais il redistribue complètement les cartes. Le passé des héros change, leurs relations aussi. Il y a une réécriture de la fondation de la JLA, et pour appuyer ce renouveau toutes les séries de DC se sont arrêtées et ont recommencé au numéro 1 suite à Flashpoint. 52 séries qui reboot en même temps, un pari incroyable.

Ça n'est pas juste un multiverse, c'est la terre principale qui change. Par exemple avant Flashpoint Superman et Loïs Lane sont mariés, après Flashpoint ils ne se sont jamais mariés. Wonder Woman devient la fille de Zeus et un conflit l'oppose à Aquaman.

Au fur et à mesure que les séries avançaient, d'autres personnages disparus sont revenus.

Comment les fans l'ont-ils pris ?

C'était une réaction en deux temps. Avant la publication, disons que les fans ont fait preuve de beaucoup de circonspection, pour ne pas dire autre chose. Mais après la publication, ça a été un carton formidable. L'originalité de l'œuvre a balayé tous les doutes levés par les fans en amont. Je n'en dirai pas plus pour ne rien divulgâcher mais rien que les modifications sur Batman et Superman suffisent selon moi à expliquer le succès du titre.

Francis Manapul a le don de garder un trait classique et solaire tout en inscrivant les superhéros dans une réalité moderne, contemporaine et dynamique. C’est un des meilleurs dessinateurs de comics actuels. © Flashpoint - Prélude © 2009, 2010, 2011 DC. All Rights Reserved. © 2021 Urban Comics pour la version française

Est-ce que Flashpoint est abordable pour tout le monde ?

Oui tout à fait. C'était d'ailleurs une question pour nous en tant qu'éditeur, c'est une série charnière. Et on se lançait avec cette dernière. Finalement, cet album a été plébiscité par les fans mais a aussi amené un nouveau lectorat. Peut-être justement ceux rebutés par l'idée de devoir lire des centaines de numéros de Batman, Superman et consorts pour comprendre tout l'univers. Dans cette mini-série, l'histoire humaine au centre de l'intrigue est plus importante que les protagonistes eux-mêmes, ce qui la rend abordable.

C'est une question universelle "Que feriez vous pour changer l'évènement le plus dramatique qu'il vous est arrivé?", par exemple on pense tout de suite à La vie est belle de Capra. À travers cette question classique Geoff Johns donne toutes les clés d'entrées de l'univers en seulement cinq chapitres. Il donne de l'empathie pour Allen mais aussi pour les ennemis, il explique les raisons de la haine de Néga Flash envers Flash. Tout passe par le sentiment humain. Ce dernier n'accepte pas les raisons de son échec, sa jalousie, sa rancœur sont magnifiées, amplifiées avec les super pouvoirs et les costumes mais ça reste un drame humain avant tout.

À quel point Flashpoint pèse-t-il dans le DCverse cinématographique ?

L'avantage c'est qu'ils ont une histoire toute faite pour refaire des nouvelles versions sans passer par la case "on change l'acteur mais on garde la même série de film" comme les films de Schumacher après les Burton. C'est toujours amusant de voir des versions déformées, alternatives de ses héros. Et comme cette série est un travail d'orfèvre, dix ans plus tard on en parle encore. D'ailleurs DC Comics ne manque jamais d'y faire référence. Dans Batman Rebirth, le Batman de Flashpoint fait un saut dans l'histoire et rencontre celui de Rebirth. Ça a marqué l'histoire de DC, à l'instar de l'ère d'Apocalypse des X-Men chez Marvel.

Bien sûr je conseille de lire le comics avant d'aller voir le film.

Pourquoi ne pas attendre la sortie du film d'Andrés Muschietti pour sortir ces deux albums ?

Tout d'abord 2021 c'est l'anniversaire des dix ans de l'événement Flashpoint, par rapport à sa publication américaine. En France nous l'avons publié à partir de février 2012 au format kiosque, et c'est l'un des premiers titres de la maison Urban Comics. Cette sortie nous permet d'amorcer l'anniversaire des dix ans de notre maison d'édition. En 2022 l'actualité d'Urban Comics sera très chargée avec cet anniversaire mais aussi avec plusieurs sorties autour du film The Batman de Matt Reeves, ça aurait noyé la communication que de repousser la sortie de ces recueils. C'est aussi un moment charnière car nous arrivons à la fin de la publication du New 52 qui clôture la saga renaissance en apothéose avec Future State.

Flashpoint - Édition 10 ans, Urban Comics, 35€

Flashpoint - Le Prélude, Urban Comics, 35€

Le monde de Flashpoint, 4 tomes de Juillet à Novembre 2021, de 23 à 29€ selon la pagination