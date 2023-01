Keiichi Ishiyama (Lupin III vs Cat's Eye) : "Sans les musiques, l'impact de cette collaboration aurait été divisé par deux"

Si Lupin III est une licence qui a l'habitude des crossovers, c'est la première fois que les trois voleuses de Cat's Eye rencontrent un autre univers. Comment est né ce projet ? Comment équilibrer un film qui mélange deux séries cultes ? Quel design et quel graphisme choisir ? Keiichi Ishiyama, le producteur du film, répond aux questions de Linternaute.com.

C'est dans les locaux de TMS à Nakano (Tokyo) que nous rencontrons Keiichi Ishiyama, le producteur du film Lupin vs Cat's Eye. Nous disposons d'une heure chrono pour lui soutirer un maximum d'informations. Grand spécialiste du polar ayant travaillé sur une vingtaine de films de Détective Conan, il maîtrise le genre sur le bout des doigts. Mais cette fois-ci, le film ne verra pas la justice courir après un meurtrier mais deux équipes habituées aux larcins les plus audacieux bien décidées à s'emparer du même trésor…

Linternaute.com : Comment est né ce projet ?

Nous cherchions une idée pertinente pour célébrer les 50 ans de Lupin the Third. Et alors que nous étions en pleine phase de réflexion, je suis allé voir City Hunter: Shinjuku Private Eyes, et à la fin du film les Cat's Eye font un caméo. Ça a alors fait tilt, un affrontement opposant Lupin aux Cat's Eye, comme nous l'avions fait avec Conan, serait un super terrain de jeu.

© Monkey Punch, Tsukasa Hojo / LUPIN THE 3rd vs. CAT’S EYE FILM PARTNERS

Les deux séries Lupin III et Cat's Eye ont des ambiances différentes entre la version anime très édulcorée et la version manga un peu plus sombre. Comment avez-vous choisi le ton que vous vouliez donner dans ce film ?

C'est vrai que le manga de Monkey Punch (auteur de Lupin the Third, NDLR) est très sombre et adulte. Pour ce film, je me suis principalement inspiré de l'anime parce que, dans Cat's Eye, j'aime cet univers assez pop et joyeux tournant autour de l'histoire d'amour qu'il y a entre Hitomi (Tam) et Toshio (Quentin). On a décidé de construire le film autour du père des Cat's Eye, avec un style sérieux tout en amenant des effets d'action palpitants et énormément de dynamisme. À mon humble avis, les adaptations de l'époque ont fait le choix de privilégier la comédie pour être plus divertissantes.

Lupin à ses acolytes, Cat's Eye est un trio. Comment équilibrer leurs apparitions à l'écran ?

Dès le début du film, nous mettons en scène des confrontations directes. Nous avons imaginé ces dernières avec comme idée d'équilibrer l'ensemble justement. On verra ainsi autant Lupin et ses acolytes que les trois sœurs Cat's Eye.

© Monkey Punch, Tsukasa Hojo / LUPIN THE 3rd vs. CAT’S EYE FILM PARTNERS

L'une des équipes est composée de professionnels. Le combat n'est-il pas déséquilibré ?

En effet, Lupin et sa bande sont l'élite des voleurs mondiaux, avec plusieurs centaines de faits d'armes à leur compte. Les Cat's Eye ont beaucoup de pratique mais ont au final moins d'expérience et, surtout, elles vivent dans le monde réel en dehors de leurs excursions nocturnes. Lupin et son équipe, eux, évoluent au quotidien dans le monde de la pègre.. Au niveau de l'histoire, j'ai décidé de les rendre légèrement inférieures à l'équipe de Lupin pour refléter cette différence d'univers et d'expérience.

Les deux équipes utilisent beaucoup les déguisements. En termes de scénario, est-ce une contrainte ou au contraire une bouffée d'air frais ?

Ce sont des voleurs qui ne volent pas par la force mais par la ruse. Le déguisement fait donc partie de leur arsenal. Le fait qu'ils ou elles se griment n'est pas du tout une contrainte, c'est un outil pour les scénaristes qui permet de faire vivre l'histoire de manière logique. Et c'est toujours un plaisir que d'imaginer des astuces associées à des déguisements particuliers.

Beaucoup de fans se posent la même question: est-ce que Fujiko sera en justaucorps ?

Je suis vraiment désolé, mais non. Comme nous avons souhaité aborder un ton sérieux pour ce film, nous avons décidé d'enlever la majorité des notes comiques, particulièrement celles tournant autour du côté graveleux de Lupin. Les inspecteurs Toshio et Zenigata conservent pour leur part ce côté comique, presque clownesque, que les mangakas leur avaient dédié pour conserver une touche d'humour, mais cela reste léger. Ce film a un ton sérieux.

© Monkey Punch, Tsukasa Hojo / LUPIN THE 3rd vs. CAT’S EYE FILM PARTNERS

Vous avez fait appel à Yûji Ôno et Kazuo Otani qui ont déjà travaillé sur les BO de Lupin et de Cat's Eye. Était-ce important de garder l'esprit musical de ces séries ?

Il y a certaines scènes où les fans vont attendre le thème musical de Lupin ou celui de Cat's Eye. Sans ces thèmes, non seulement on aurait risqué de les recevoir, mais la collaboration elle-même n'aurait pas eu de sens sans conserver cette âme qui passe par la musique. Il était nécessaire, que dis-je primordial, que ces deux grands compositeurs fassent partie de l'aventure. Sans les musiques, l'impact de cette collaboration aurait été divisé par deux. Pour les thèmes musicaux des Cat's Eye, Fox Capture Plan a retravaillé les musiques de l'époque pour donner une touche de nouveauté tout en conservant l'esprit de l'œuvre initiale.

Si les deux équipes s'affrontent, comment choisissez-vous le thème musical ?

Nous avons mis en place la règle suivante. Si un personnage ou une équipe apparaît seule, alors on mettra en avant les thèmes musicaux correspondant. S'il y a une confrontation, alors le choix dépend de l'émotion et du personnage que l'on souhaite mettre en avant. C'est avant tout une question de sentiment que l'on souhaite véhiculer, aussi bien via la mise en scène que via l'accompagnement musical.

Comme les personnages se déguisent, est-il possible que vous n'utilisiez pas leur thèmes pour garder le déguisement intact ?

À un moment, Lupin va se déguiser en Cat's Eye. C'est quasiment la seule fois où ce dernier se déguise. Il n'y a pas besoin de recourir à des ruses musicales.

Vous avez fait appel au mangaka Haruhisa Nakata pour le chara-design. Pourquoi vouliez-vous repartir d'une base de manga ?

Une fois ce projet décidé, il fallait en effet choisir une direction artistique. Monsieur Hôjô et moi-même étions partisans de coller au design de Monkey Punch. Mais il ne fallait pas non plus sombrer dans un style trop hard boiled, qui serait incompatible avec l'esprit de Cat's Eye.

À ce moment, on se disait que de se baser sur les versions animes serait plus facile. Mais alors un autre problème se posait: il existe autant de Lupin qu'il y a d'adaptations animées. Ce dernier n'a pas un design figé dans le marbre. C'est là que le réalisateur a proposé que son ami mangaka, monsieur Nakata, essaye de nous proposer un design. Nous avons tous été enthousiasmés par ses dessins.

© Monkey Punch, Tsukasa Hojo / LUPIN THE 3rd vs. CAT’S EYE FILM PARTNERS

Pourquoi avoir choisi une veste rose pour Lupin ?

La raison la plus logique est que l'histoire se situe dans les années 1980, mais nous avons aussi pris en compte le fait que la nouvelle série Lupin the Third part 6 met en avant un Lupin à la veste verte et que le Lupin du film Lupin the First est rouge. Sachant que la veste bleue a été utilisée très longtemps, le rose était la meilleure option pour ne pas provoquer de confusion.

À force de travailler sur les films de Conan, vous avez pris l'habitude d'être du "bon côté" de la justice. Est-ce que cela a été difficile de mettre en scène des bandits ?

Pas du tout (rires). Nous avons l'habitude de travailler sur la thématique des voleurs, donc on est habitués. Et nous n'avons pas eu de problème à mettre en scène ces deux équipes, car ce ne sont pas des voleurs violents. Ils ne volent pas pour faire le mal. Même s'ils sont du mauvais côté de la loi, ils n'ont pas un fond vicié.

Vous avez dit qu'il y aurait des scènes drôles avec Toshio et Zenigata. Auront-ils aussi des scènes sérieuses ?

Évidemment, il y aura des scènes un peu plus sérieuses avec ces personnages. Mais, Toshio - dramatiquement parlant - apporte un je-ne-sais-quoi de comique. Sa présence même suffit à rendre beaucoup de situations comiques. Je trouve que le duo Zenigata et Toshio est incroyable. En fait, c'est un duo tellement dynamique et efficace que j'aimerais réaliser un spin-off juste sur eux deux.

© Monkey Punch, Tsukasa Hojo / LUPIN THE 3rd vs. CAT’S EYE FILM PARTNERS

Les courses-poursuites entre Toshio et les Cat's Eye ou entre Zenigata et Lupin sont mythiques. Avez-vous pris des références pour cette adaptation ?

Au début, on aura Toshio qui court après les Cat's Eye d'un côté et Zenigata après Lupin de l'autre côté. Mais au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire, ils vont être amenés à faire équipe. Et l'histoire gagne en densité et en tension. Il n'y a plus la place pour des courses-poursuites effrénées simili-comiques. Ces passages à la Tom & Jerry vont s'étioler tout au long du film.

Est-ce que l'aspect sérieux l'emportera sur l'action ?

Il arrive très souvent dans ce type de collaboration que l'on essaie de tout faire pour faire plaisir aux fans. Là, on voulait créer une nouvelle histoire et pas seulement faire plaisir aux fans. C'est pour cela que nous avons revisité ce classique en nous permettant d'ajuster le ton. Je peux dire sans rougir que le scénario est "très fort". Il y aura beaucoup d'action mais ce qui prendra le spectateur aux tripes, c'est la puissance et le rythme de l'histoire.

© Monkey Punch, Tsukasa Hojo / LUPIN THE 3rd vs. CAT’S EYE FILM PARTNERS

Lupin et les Cat's Eye utilisent tous les deux des cartes de visite. Avez-vous gardé cet élément ?

Tout à fait. Mais il faudra attendre la fin où il y aura des choses très intéressantes autour de ça et de Lupin qui vont arriver. Je peux vous indiquer que les Cat's Eye vont utiliser leurs cartes comme des armes plus que pour annoncer leur crime, mais je ne dirai rien de plus.

© Monkey Punch, Tsukasa Hojo / LUPIN THE 3rd vs. CAT’S EYE FILM PARTNERS

En parlant d'armes, Lupin et ses acolytes sont armés, mais pas les Cat's Eye. Comment équilibrer leur affrontement ?

Lupin et sa bande utilisent des armes parce qu'ils y vont franco. Ils font face à un danger certain, d'autant plus que, souvent, ils volent à des malfrats. Pour compenser cela, nous avons doté les Cat's Eye de gadgets. C'est pour cela que nous avons inventé et ajouté une ceinture en modernisant leur tenue. Pour paraphraser monsieur Hôjô, "les Cat's Eye sont des filles normales qui font des choses anormales" alors ces équipements astucieux leurs permettent d'équilibrer les débats. D'un côté, on aura des voleurs incroyables, et de l'autre, des filles normales réalisant des choses incroyables grâce à des gadgets. J'aime particulièrement le grappin paralysant que nous avons imaginé. Mais il y a énormément de surprises qui attendent le spectateur.

C'est le premier film d'animation coproduit avec Amazon pour l'international. Qu'est-ce que cela change pour vous ?

Pour nous, être la première équipe choisie pour une collaboration avec Amazon Originals est une source de fierté. Le fait que le film ait une distribution mondiale dès sa sortie nous rend aussi fiers. On a hâte de voir les fans s'enthousiasmer sur notre travail. (NdlR la sortie monde est planifiée pour le 27 Janvier 2023 sur Amazon Prime Vidéo)

© Monkey Punch, Tsukasa Hojo / LUPIN THE 3rd vs. CAT’S EYE FILM PARTNERS

Lupin et Cat's Eye ne sont pas forcément connus dans le monde entier. Avez-vous fait une introduction pour présenter les personnages ?

© Monkey Punch, Tsukasa Hojo / LUPIN THE 3rd vs. CAT’S EYE FILM PARTNERS

Non, il n'y a pas de présentation des personnages et de ce qu'ils sont. Le temps d'un film est trop court pour resituer les personnages dans leurs contextes. On espère qu'Amazon ressortira les séries et les titres plus vieux afin que les gens rentrent dans ces différents univers. Cependant, même si nous avons fait le choix de ne pas présenter ces personnages, ce qu'ils sont est palpable et les néophytes comprendront très facilement les enjeux de ce film.

Pourquoi ce choix de mélanger 3D et 2D ?

En fait, il n'y a quasiment pas de 2D. Le film est essentiellement réalisé en 3D (98%). Dans Lupin the First, nous avions utilisé une 3D très typée. Pour ce film, qui a une touche un peu rétro, nous avons utilisé une technique qui nous permet de donner un aspect cellulo à la 3D. J'étais très intrigué par ces nouvelles possibilités techniques.

Quels sont les avantages de la 3D pour la réalisation ?

La 3D donne du réalisme dans les mouvements et les actions mais son avantage principal est la liberté et la facilité de gérer des angles de caméra variés et originaux.

Et les inconvénients ?

L'inconvénient principal, comme l'a souligné très justement monsieur Hôjô, c'est qu'en 3D CGI il est très difficile de changer le ton des expressions faciales par moment. On ne peut pas passer d'un design sérieux à un désign comédie pour une scène. Ce qui était très facile à faire en 2D. Pour l'instant, nous apprenons encore à maîtriser cette technologie et j'espère qu'à l'avenir nous la maîtriserons assez pour que ce type de déformations artistiques puissent être fluides pour le spectateur. Il faut que nous réalisions encore plusieurs films pour affiner notre maîtrise.

Et au niveau de la production ?

© Monkey Punch, Tsukasa Hojo / LUPIN THE 3rd vs. CAT’S EYE FILM PARTNERS

Le paradigme change complètement comparé au processus en 2D. En 2D, on doit regarder les scènes, feuille par feuille, et imaginer le timing et l'animation dans nos têtes. Avec la 3D, on voit tout de suite l'animation et le timing. Cela nous permet d'anticiper les effets à donner à chaque scène. On gagne en qualité de suivi de la production et on économise du temps. Aussi, le travail sur l'étalonnage: en 2D, il fallait ajuster le ton et les couleurs scène par scène au fur et à mesure de la production, provoquant parfois des légers ratés. En 3D, on réalise l'étalonnage en entier à la fin du projet, ce qui permet d'être homogène. Enfin, on peut avoir des résultats complètement différents en 3D, par exemple Lupin the First n'a rien à voir avec Lupin vs Cat's Eye en termes de rendu. J'ai envie que les spectateurs du monde entier puissent trouver un Lupin qui leur correspond et prennent du plaisir à voir les nombreux films du célèbre cambrioleur.

La 3D va-t-elle s'imposer à terme dans les productions ?

C'est difficile de répondre avec certitude. La culture de l'animation en 2D est l'un des points majeurs de la production japonaise. Je pense qu'il faut s'adapter au contenu et à l'ambition de chaque film.

La 3D fait appel à d'autres compétences que l'animation traditionnelle. Avez-vous monté une équipe d'animateurs 3D en interne ?

L'équipe de production et de post-production est constituée d'employés de TMS, j'ai d'ailleurs créé un département dédié à la 3D CGI : Studio 7. Nous travaillons actuellement sur plusieurs films.

Mais nous externalisons pour l'instant l'animation 3D.

Lupin a connu plein de crossovers, mais pas Cat's Eye. Comment avez-vous géré le fait de faire la première collaboration de Cat's Eye ?

Cat's Eye est une license qui vient de souffler ses 35 bougies et qui n'a pas pris la moindre ride.

Je regardais le dessin animé à la télévision quand j'étais petit et je suis non seulement fier de pouvoir travailler avec ces personnages mais aussi ravi de pouvoir lui offrir une nouvelle jeunesse. Je suis sûr que des gens de la même génération que moi seront ravis de les voir à nouveau à l'écran.

Au niveau de l'histoire, c'était très facile. Construire quelque chose de captivant autour d'un affrontement de voleurs est très fluide, presque naturel. C'est beaucoup plus simple que de trouver les mystères à résoudre comme dans les films de Conan. Les Cat's Eye offrent un incroyable terrain de jeu et on a été ravi de pouvoir les mettre en scène.

© Monkey Punch, Tsukasa Hojo / LUPIN THE 3rd vs. CAT’S EYE FILM PARTNERS

On peut donc s'attendre à d'autres crossovers avec les Cat's Eye? Peut-être avec Détective Conan ?

C'est vrai qu'il y a plein de choses que j'aimerais faire, après disons qu'il y a beaucoup de conditions à remplir alors on doit s'armer de patience. Mais pour revenir à votre question plutôt qu'un duel avec Conan, personnellement j'aimerais voir s'affronter Kaito Kid (NdlR : un personnage de voleur emblématique de la licence Detective Conan) et les Cat's Eye.