Kohei Goto (Bandai) : "nous envisageons un championnat du monde du TCG One Piece pour 2024"

Publié à l'été 2022, à l'occasion des 25 ans de la licence, le jeu de cartes One Piece a provoqué un véritable raz de marée chez les fans. Cette collaboration entre les géants Bandai, Toei Animation et Shueisha, disponible pour l'instant en deux langues, japonais et anglais, est d'ores et déjà un succès d'estime et commercial. Kohei Goto, le producteur du jeu, a accepté de répondre aux questions de Linternaute.

Après 25 ans d'existence, One Piece, le manga d'aventure imaginé par Eiichiro Oda est devenu le manga le plus vendu au monde. Il était probable que l'éditeur Shueisha célèbre en grande pompe cet anniversaire. Parmi les très nombreux événements qui ont émaillé l'année 2022, l'un d'eux a particulièrement retenu l'attention des fans : le lancement du premier jeu de cartes à collectionner One Piece . Ce jeu a vu le jour suite à la volonté de l'éditeur Shueisha, du studio d'animation Toei et du géant des jouets Bandai de créer un nouveau jeu de cartes autour de la licence du célèbre équipage de pirates au chapeau de paille.

Kohei Goto, producteur du jeu chez Bandai Card & Banpresto, a accepté de répondre aux questions de Linternaute.

Linternaute.com : Pouvez-vous nous raconter la naissance du jeu One Piece Card Game ?

Kohei Goto : Tout a commencé il y a 2 ans lorsque Shueisha, Toei Animation et Bandai ont débuté leur projet commun de produire un nouveau jeu de cartes.

Qui a eu l'idée ?

Il n'y a pas une entité particulière à l'origine de ce projet. C'est vraiment une décision et un travail d'équipe.

Combien de temps à duré la phase de conception ?

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation, Bandai

Le travail sur le jeu a débuté dès le lancement du projet. Désigner les cartes a pris environ 6 mois.

Comment avez-vous décidé du type de jeu ?

Nous avons réalisé différents prototypes de jeux avant d'arriver à celui que nous avons utilisé. Comme nous voulions qu'il soit facile à apprendre pour de nombreuses personnes, nous avons gardé un système de base du jeu aussi simple que possible. Nous souhaitions également avoir beaucoup de va-et-vient entre les joueurs ainsi que de nombreux choix afin que les joueurs puissent s'amuser en utilisant leur imagination. Dans la série One Piece, une onomatopée mémorable pour les fans est " Don ! " qui a également été incluse dans le jeu.

Comment vous est venue l'idée d'associer les points de vie du joueur à ceux du " capitaine" choisi ?

Nous avons décidé d'utiliser une carte de leader dans le jeu, car elle permet aux joueurs de s'affronter avec différents personnages. Elle distingue aussi le jeu par rapport à d'autres. Donner à chaque leader un nombre différent de points de vie élargit les utilisations ; nous avons également pensé que cela le rendrait plus amusant.

One Piece est une licence qui possède un bestiaire d'une richesse incroyable. Impossible d'adapter tous les personnages d'un seul coup. Comment avez-vous choisi les cartes pour la première édition ?

Dès le départ, nous voulions que " Straw Hat Crew " (l'équipage du Chapeau de Paille), " Worst Generation " (la Génération Terrible), " The Seven Warlords of the Sea " (les Sept Grands Corsaires) et " Animal Kingdom Pirates " (les Pirates du Royaume des Animaux) soient les premiers decks de démarrage. Nous voulions en effet que n'importe quel fan connaisse les thèmes de cette première édition. De plus, en proposant aux joueurs 4 types de deck différents dès la sortie, ils peuvent prendre plaisir à choisir leurs personnages pour le combat.

Quel est le calendrier des prochaines éditions ?

Au Japon, nous avons déjà sorti le 3ème booster et nous travaillons actuellement sur le 6ème.

Le premier booster est sorti après celle des 4 decks de démarrage. Les cartes de cette première extension ont été conçues avec l'intention de renforcer les decks de démarrage. Nous avons choisi les personnages dans cette intention. Bien entendu, nous avons également prêté une attention particulière à la date de sortie. Nous avons ainsi inclus des personnages qui apparaissent dans l'arc qui était en cours dans le Manga et l'Anime (Pays de Wano) pour que les fans puissent apprécier les personnages du moment. Le 5ème deck de démarrage est sorti dans la même période que le dernier film. Nous avons donc choisi de l'orienter sur des personnages issus du dernier film et des précédents. Le 6ème deck de démarrage est ensuite arrivé ; il propose des personnages de la Marine. Nous avons donc décidé pour le second booster, de mettre l'accent sur l'arc de la Guerre au Sommet, dans lequel la Marine a joué un rôle important.

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation, Bandai

Quelle a été la plus grosse difficulté dans la réalisation de ce jeu ?

Nous avons longuement réfléchi à la façon de rendre ce jeu de cartes le plus amusant possible ainsi qu'aux types de produits qui donneraient l'envie d'y jouer aux fans de One Piece. Nous avons étudié les jeux de cartes précédents et nous sommes convaincus que c'est un jeu que les joueurs de cartes apprécieront. De plus, la mécanique de jeu autour des cartes " Don! " et les différents styles d'illustrations permettront aux fans de One Piece d'apprécier facilement le jeu.

À quel moment de la création de ce jeu vous êtes-vous dit " ça y est, on a le bon concept" ?

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation, Bandai

Il est difficile de dire à quelle étape cela s'est passé. Tout le monde était extrêmement anxieux jusqu'à la sortie du jeu, se demandant si les consommateurs allaient l'apprécier et s'ils allaient y jouer.

Les cartes (magnifiques) utilisent des illustrations du manga, de l'anime, mais aussi des œuvres originales de différents artistes. Comment choisissez-vous le visuel d'une carte ? (scène iconique ? besoin pour le gameplay ?)

Nous choisissons des scènes emblématiques qui resteront dans la mémoire de tout le monde. Nous avons adopté une composition de carte qui permet de dessiner les personnages de One Piece de manière attractive. Le point le plus important dans cette sélection est l'ajustement entre l'illustration d'une carte et son texte afin qu'ils se correspondent le mieux possible.

On imagine que tout le monde rêve de dessiner des cartes One Piece originales. Est-il possible d'imaginer un jour des auteurs de comics ou de BD franco belges en guest star ?

Comme One Piece Card Game est un jeu qui est vendu dans le monde entier, nous souhaitons que le design plaisent à tous les fans à travers le monde. Nous sommes intéressés à coopérer avec des illustrateurs d'autres pays à l'avenir, mais nous vous invitons à attendre la suite des événements.

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation, Bandai

Tapis, sleeves, card holder, il y a de nombreux à côté autour de la licence. Racontez-nous le processus de sélection et création pour chacun d'eux.

Nous prévoyons de continuer de produire des accessoires pour les jeux de cartes. Attendez avec impatience les prochaines sleeves, tapis etc.. qui vont arriver. Nous nous concentrons généralement sur les accessoires nécessaires pour les jeux de cartes. Il est préférable de garder les produits du même genre et de considérer quels produits et quelles images les utilisateurs désirent et apprécient.

One Piece est une licence célèbre dans le monde entier, prévoyez vous d'étendre le jeu à de nouvelles localisations ? Si oui, quand est-ce que le Français est prévu ?

Nous n'avons pas de plans concrets pour d'autres langues pour le moment, mais nous y réfléchissons.

Pour tous les TCG, il existe différents niveaux de rareté de cartes. Comment et pourquoi décidez-vous de la rareté d'une carte ?

La rareté est décidée en même temps que la sélection des personnages. Nous déterminons la rareté du personnage en fonction du thème du deck ou du booster.

Certaines cartes se vendent déjà en centaines de dollars voire en milliers. Êtes vous surpris de cet engouement ?

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation, Bandai

Oui, nous sommes agréablement surpris par la popularité du jeu dans le monde.

Comment vous travaillez-vous sur une carte ?

Nous décidons d'abord d'un thème, puis nous choisissons une composition qui convient à ce thème. Enfin, nous créons le texte de la carte. Une fois que le texte et l'illustration sont prêts, un designer crée une image pour obtenir les données imprimables nécessaires à la création de la carte.

Comment choisissez-vous quelle carte aura des variantes ou des effets ?

Nous choisissons principalement des personnages qui ont des liens forts avec le thème principal de l'extension.

Les techniques d'impression ont beaucoup évolué depuis les années 80. Quelle est la technologie qui vous fait le plus rêver aujourd'hui ?

Les imprimeurs travaillent continuellement sur de nouvelles méthodes pour améliorer la qualité des cartes. Personnellement, j'aime les cartes de la rareté " Secret " ou celles avec une illustration alternative, car la surface est texturée.

Existe-t-il une technologie d'impression qui soit encore un peu chère mais qui possède selon vous un potentiel d'avenir à explorer maintenant ? ?

Il existe vraiment de nombreuses techniques. Nous espérons en utiliser certaines à l'avenir, alors attendez-vous avec impatience à d'éventuelles mises à jour à ce sujet.

Par exemple, un mode " réalité enrichie" pour inclure des animations quand un utilisateur scanne une carte avec son smartphone ?

Nous visons à continuer de créer des produits qui surprendront les utilisateurs.

Quelle est votre carte préférée, et pourquoi ?

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation, Bandai

Ma carte préférée est celle de Charlotte Linlin issue du 3ème Booster (OP03). Son effet augmente vos points de vie et réduit ceux de votre adversaire. J'aime que ce soit à la fois facile à comprendre et puissant.

Quelle est la première carte qui a été réalisée ?

La première carte que nous avons commandée à l'imprimeur était la carte version illustration alternative de Monkey D. Luffy issue du premier booster (OP01).

Parlons un peu chiffres si vous le voulez bien (les lecteurs sont très fans de chiffres). Aujourd'hui quel est le jeu de cartes bandai qui a vendu le plus de cartes ? Est-il possible d'avoir ce chiffre ?

Chaque titre a une histoire et un domaine différents, il est donc difficile de répondre. Le jeu de cartes Battle Spirits, qui célèbre son 15ème anniversaire, est celui qui a la plus longue histoire. Nous allons également sortir en avril la version anglaise renouvelée, intitulée Battle Spirits Saga. Il y a également Dragon Ball Super Card Game et Digimon Card Game, qui sont bien accueillis dans le monde entier et nous en sommes heureux.

Connaissez-vous le nombre de joueurs dans le monde entier ?

Étant donné que le jeu est disponible partout dans le monde, nous ne sommes pas sûrs de ce nombre, mais les joueurs sont suffisamment nombreux pour que nous envisagions un championnat du monde du TCG One Piece pour 2024.

Qu'est-ce qui est le plus populaire pour l'instant ? Les deck préconstruits ou les deck créés à la main via des booster ?

Les decks de démarrage sont principalement achetés par les personnes qui commencent à jouer. C'est également ce que nous recommandons aux nouveaux joueurs potentiels. La plupart des joueurs expérimentés construisent leur propre deck en combinant un deck de démarrage avec des cartes provenant de boosters. Actuellement, au Japon, le troisième booster qui met en vedette les Pirates de Barbe Blanche est populaire pour les decks. J'ai hâte de voir quel deck sera populaire dans d'autres pays.