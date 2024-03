Karen Paek (Rakuten Viki) "Nous croyons que le divertissement asiatique est pour tous "

Viki, la plateforme de streaming, est indéniablement l'une des références majeure en termes de drama asiatiques. Karen Paek, la vice-présidente marketing de la plateforme partage sa vision pour l'avenir de ce service qui bouscule les codes.

Viki, la plateforme de streaming dédiée aux contenus asiatique fondée en 2007 par des étudiants et rachetée par le géant Japonais Rakuten en 2013 avait anticipé le boom des contenus asiatiques. Portée à ses débuts par les dramas japonais et les clips de J-Pop, la plateforme au plus de 75 millions d'utilisateurs dans le monde entier, a su étoffer son catalogue avec les dramas coréen, mais aussi des marchés plus niches comme le Boys Love, les séries taïwanaises ou les dessins animés… chinois.

Que de chemin parcouru pour ce projet étudiant qui avait pour but d'aider les utilisateurs à apprendre des langues étrangères à l'aide des sous-titres (aussi bien en lecture qu'en écriture collaborative). 2010 est un premier jalon, car le service est devenue une société mais c'est en 2013 avec le rachat par Rakuten que Viki a pris son envol aussi bien au Japon qu'à l'international.

Karen Paek, la Vice-présidente du marketing chez Viki raconte à Linternaute.com comment la plateforme a embrassé l'explosion de popularité des K-dramas, et quelles sont ses attentes pour les années à venir.

© Rakuten Viki

Linternaute.com : Les K-dramas ont explosé ces dernières années. Pourquoi selon vous ? Comment cela a-t-il impacté la plateforme Viki ?

Karen Paek (Viki's VP of Marketing for Rakuten Viki) : La demande pour des contenus asiatique a grandi depuis quelque années, et s'accélère depuis quelques temps avec la mondialisation de la K-pop, des K-dramas, et des films asiatiques. Chez Viki, nous constatons l'intérêt croissant pour ces contenus au quotidien. Nos utilisateurs ont envie de regarder des contenus asiatiques afin d'apprendre et d'apprécier des cultures différentes, mais également de profiter des histoires uniques proposées.

Au niveau des dessins animés, les plus populaires auprès des fans sont les animés japonais. Or, votre catalogue a beaucoup d'animés chinois et coréen. Sont-ils populaires en France ?

Viki a lancé récemment un catalogue important d'animés chinois en France. Il est trop tôt pour évaluer leurs performances sur notre plateforme mais nous avons déjà des réactions positives de la part des fans qui se réjouissent d'avoir toujours plus de variété dans les contenus. Nous avons hâte d'évaluer la performance de la catégorie en France.

© Rakuten Viki

L'aspect communautaire est une différence majeure chez Viki, aussi bien du côté des watch parties que du côté de sous-titrage communautaire. Pourquoi ce choix particulier a-t-il été fait ?

Notre communauté de collaborateurs est l'aspect unique de notre service de streaming. Les utilisateurs aiment regarder des contenus, contribuer à la création des sous-titres, écrire les avis et participer aux discussions avec leurs fans sur notre service de streaming. Nos utilisateurs nous ont dit qu'avec Viki, ils ont un sentiment d'appartenance important et se sentent connectés à la communauté en regardant des contenus sous-titrés par la communauté, sélectionnant un contenu recommandé selon les avis de la communauté, ou lorsqu'ils regardent ensemble des contenus avec notre système de commentaires en temps réel ou watch parties.

© Rakuten Viki

Cela représente quelle population ?

Nos séries les plus populaires sont sous-titrées par la communauté en plus de 150 langues, dont le français. Les sous-titres font tomber les barrières de langue en fournissant des contenus tout autour du monde.

Pour les watch parties, quels sont les contenus les plus regardés en groupe ?

Les contenus les plus fédérateurs sont les contenus K-pop et les séries populaires tirées des univers K-drama.

Une autre différence est votre ouverture au contenu Boys Love dit BL. À quel point ce genre est-il populaire dans le Monde ? Et en France particulièrement ?

Nous croyons que le divertissement asiatique est pour tous et Viki a l'intention de partager des genres divers asiatiques aux audiences françaises. Nous introduisons des contenus Boys Love presque chaque mois, afin d'avoir des contenus passionnants et appropriés sur notre plateforme. Notre audience française est toujours intéressée par un grand mélange des contenus, y compris BL, et nous continuons à investir dans ce genre de divertissement pour mieux servir ses besoins.

Quels sont les 3 genres les plus populaires en France ?

En France, les trois genres les plus populaires sur Viki sont les drames, les comédies romantiques et les romances. Plus de 50% de notre audience française préfère ces genres de contenu.

© Rakuten Viki

En France, le manga et les animes sont extrêmement populaires. Est-ce que cela a un impact sur vos choix de licence ou de production ?

Chez Viki, nous cherchons toujours à ajouter des nouveaux genres de contenus à notre bibliothèque afin de répondre au mieux aux attentes de nos utilisateurs. Nous avons commencé à proposer des animés chinois cette année pour agrandir notre catalogue et ainsi fournir diverses options pour nos utilisateurs.

Quelle est la répartition en France entre les spectateurs abonnés et les freemium (avec publicité) ?

En France, les utilisateurs de l'abonnement de Viki SVOD (la vidéo à la demande avec abonnement) et AVOD (vidéo à la demande financée par la publicité) sont distribués en parts égales, et les deux abonnements continuent à s'agrandir.

Où voyez-vous Viki dans 5 ans ?

Avec la montée en popularité des contenus asiatiques, Viki continuera à investir dans des contenus nouveaux et divers pour nos utilisateurs autour du monde. La clé pour attirer des nouvelles audiences est d'avoir une large diversité de contenus – gratuits et payants – s'adressant à toute la famille.